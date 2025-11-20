Amazon Prime Video z nową funkcją. Byłaby idealna do „Mody na sukces”

Amazon pochwalił się kolejną funkcją w swoim serwisie VOD. Myślę, że byłaby to idealna opcja do nadrobienia wszystkich odcinków kultowego serialu Moda na sukces.

Amazon pokazał nową funkcję w Prime Video

Znasz ten moment, kiedy po dłuższej przerwie wychodzi zupełnie nowy, świeżutki jak ciepłe bułeczki, odcinek serialu (albo nawet cały sezon), który uwielbiałeś? Przygotowujesz przekąski, siadasz na kanapie, odpalasz i nagle okazuje się, że… zupełnie nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi. Amazon znalazł kolejne rozwiązanie i chce odświeżyć użytkownikom pamięć.

Do Prime Video wdrażana jest funkcja Video Recaps oparta na sztucznej inteligencji. Modele AI amerykańskiego giganta przeanalizują odcinki danego serialu i zidentyfikują najważniejsze punkty i wątki w jego fabule. Następnie zajmą się opracowaniem podsumowania wideo.

Sztuczna inteligencja wykorzysta fragmenty dialogów i muzykę z istotnych wycinków serialu, a w kolejnym kroku zsynchronizuje i wzbogaci je wygenerowaną narracją głosową. Amazon podkreśla, że AI przygotuje wizualne podsumowanie o jakości kinowej. Przyznajcie, taka opcja byłaby doskonałym rozwiązaniem dla fanów Mody na sukces, która obejmuje „jedyne” 37 sezonów.

Sztuczna inteligencja jest ważna dla Amazonu i przełomowa dla streamingu

Jak twierdzi Gérard Medioni – wiceprezes ds. technologii w Prime Video – Video Recaps to przełomowe zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w streamingu. Nowość jest formą kontynuacji funkcji przedstawionej przez Amazon już w zeszłym roku jako X-Ray Recaps. Usługa ta odpowiedzialna jest za wygenerowanie streszczenia konkretnego odcinka serialu, całego sezonu lub programu telewizyjnego.

Czas na kiepskie wieści – niestety póki co Video Recaps w Polsce nie wypróbujemy. Amazon wdraża ją obecnie w wersji beta na telewizorach w wybranych serialach anglojęzycznych wyłącznie na terenie USA. Z czasem usługa ma zostać rozszerzona na kolejne urządzenia. Niestety gigant nie wspomina też o możliwości ewentualnego udostępnienia funkcji na innych rynkach.

Warto przypomnieć, że Amazon intensywnie angażuje się w rozwój swojej własnej sztucznej inteligencji. Poza generowanymi streszczeniami w ramach X-Ray Recaps amerykańskie przedsiębiorstwo próbuje przełamać bariery językowe użytkowników Prime Video za pomocą dubbingu AI. W marcu 2025 roku firma pochwaliła się, że rozpoczęła testy tej funkcji. Sztuczna inteligencja nie tylko trafia do Prime Video, bo Amazon wdraża ją również m.in. do asystenta głosowego Alexa.