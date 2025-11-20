Amazon Prime Video
(źródło: Amazon)
Amazon Prime Video z nową funkcją. Byłaby idealna do „Mody na sukces"

Natalia Kania-Kuc
Amazon pochwalił się kolejną funkcją w swoim serwisie VOD. Myślę, że byłaby to idealna opcja do nadrobienia wszystkich odcinków kultowego serialu Moda na sukces.

Amazon pokazał nową funkcję w Prime Video

Znasz ten moment, kiedy po dłuższej przerwie wychodzi zupełnie nowy, świeżutki jak ciepłe bułeczki, odcinek serialu (albo nawet cały sezon), który uwielbiałeś? Przygotowujesz przekąski, siadasz na kanapie, odpalasz i nagle okazuje się, że… zupełnie nie wiesz o co w tym wszystkim chodzi. Amazon znalazł kolejne rozwiązanie i chce odświeżyć użytkownikom pamięć.

Do Prime Video wdrażana jest funkcja Video Recaps oparta na sztucznej inteligencji. Modele AI amerykańskiego giganta przeanalizują odcinki danego serialu i zidentyfikują najważniejsze punkty i wątki w jego fabule. Następnie zajmą się opracowaniem podsumowania wideo.

Sztuczna inteligencja wykorzysta fragmenty dialogów i muzykę z istotnych wycinków serialu, a w kolejnym kroku zsynchronizuje i wzbogaci je wygenerowaną narracją głosową. Amazon podkreśla, że AI przygotuje wizualne podsumowanie o jakości kinowej. Przyznajcie, taka opcja byłaby doskonałym rozwiązaniem dla fanów Mody na sukces, która obejmuje „jedyne” 37 sezonów.

Nowa funkcja Amazon Prime Video, Video Recaps
Funkcja Video Recaps (źródło: Amazon)
Nowa funkcja Amazon Prime Video, Video Recaps
Funkcja Video Recaps (źródło: Amazon)
Nowa funkcja Amazon Prime Video, Video Recaps
Funkcja Video Recaps (źródło: Amazon)

Sztuczna inteligencja jest ważna dla Amazonu i przełomowa dla streamingu

Jak twierdzi Gérard Medioni – wiceprezes ds. technologii w Prime Video – Video Recaps to przełomowe zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w streamingu. Nowość jest formą kontynuacji funkcji przedstawionej przez Amazon już w zeszłym roku jako X-Ray Recaps. Usługa ta odpowiedzialna jest za wygenerowanie streszczenia konkretnego odcinka serialu, całego sezonu lub programu telewizyjnego.

Czas na kiepskie wieści – niestety póki co Video Recaps w Polsce nie wypróbujemy. Amazon wdraża ją obecnie w wersji beta na telewizorach w wybranych serialach anglojęzycznych wyłącznie na terenie USA. Z czasem usługa ma zostać rozszerzona na kolejne urządzenia. Niestety gigant nie wspomina też o możliwości ewentualnego udostępnienia funkcji na innych rynkach.

Warto przypomnieć, że Amazon intensywnie angażuje się w rozwój swojej własnej sztucznej inteligencji. Poza generowanymi streszczeniami w ramach X-Ray Recaps amerykańskie przedsiębiorstwo próbuje przełamać bariery językowe użytkowników Prime Video za pomocą dubbingu AI. W marcu 2025 roku firma pochwaliła się, że rozpoczęła testy tej funkcji. Sztuczna inteligencja nie tylko trafia do Prime Video, bo Amazon wdraża ją również m.in. do asystenta głosowego Alexa.

Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

