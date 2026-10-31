Te nowości na Facebooku mogą zapobiec tragedii

Na Facebooku wdrażane są nowe funkcje – znane już m.in. z Instagrama. Są to kolejne opcje, które mogą wesprzeć opiekunów w ochronie młodych użytkowników.

Te nowe powiadomienia Facebooka mogą pomóc w ratowaniu zdrowia i życia

Meta od dłuższego czasu wprowadza na swoich platformach społecznościowych opcje wspierające rodziców nie tyle w lepszym kontrolowaniu swoich dzieci, ale przede wszystkim wspomagające ochronę małoletnich. W maju 2026 roku Meta ogłosiła, że rozszerza funkcjonalność kontroli rodzicielskiej poprzez połączenie jej na Facebooku, Messengerze i Instagramie oraz Meta Horizon. Dzięki temu rodzice mogą monitorować swoje dzieci w Family Center.

Z kolei miesiąc temu Meta postawiła kolejny krok naprzód – tym razem w komunikatorze WhatsApp, wdrażając nowe funkcje ochrony nastolatków bez narażania ich prywatności. Teraz przyszedł czas na kolejne nowości.

Meta ogłosiła wprowadzenie specjalnych alertów dla rodziców na Facebooku – warto zaznaczyć, że powiadomienia te zostały już wcześniej udostępnione na Instagramie. Alerty generowane są na podstawie wyszukiwań nastolatków na Facebooku oraz rozmów ze sztuczną inteligencją Meta AI na Facebooku i Instagramie. W praktyce opiekunowie sprawujący nadzór nad social mediami małoletnich będą otrzymywali powiadomienia w przypadkach, gdy:

nastolatek w krótkim czasie, wielokrotnie będzie wyszukiwał na Facebooku i Instagramie treści i haseł związanych z samookaleczeniem lub samobójstwem,

w rozmowach z Meta AI na Facebooku, Instagramie i Messengerze zostanie wykryte, że nieletni użytkownik może być w grupie ryzyka samobójstwa lub samookaleczenia.

Co ważne, te nowe alerty są już wdrażane na całym świecie.

Nowe powiadomienia dla rodziców na Facebooku (źródło: Meta)

Nowe powiadomienia dla rodziców na Facebooku – jak to działa?

Alert na Facebooku będzie przesyłany do rodzica za pomocą powiadomienia push, wyświetlanego na urządzeniu rodzica. W komunikacie opiekun zostanie poinformowany o tym, co się stało – w praktyce powiadomienie obejmie ogólny opis problemu np. Wykryliśmy treści w rozmowie […] z Meta Al, które mogą być związane z samobójstwem lub samookaleczeniem albo […] wielokrotnie przeszukiwał Facebooka w poszukiwaniu treści związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem. Rodzic nie otrzyma więc żadnych konkretnych informacji czy treści rozmów.

Meta zaznaczy też, że specjaliści zalecają kontakt z małoletnim oraz rozmowę, jednocześnie słuchając go spokojnie. Firma zasugeruje również, w jaki sposób przeprowadzić taką rozmowę oraz zachęci do kontaktu z infolinią, która może udzielić wsparcia.