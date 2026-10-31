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(źródło: Brett Jordan | Pexels)
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Te nowości na Facebooku mogą zapobiec tragedii

Natalia Kania-Kuc·
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Te nowości na Facebooku mogą zapobiec tragedii

Na Facebooku wdrażane są nowe funkcje – znane już m.in. z Instagrama. Są to kolejne opcje, które mogą wesprzeć opiekunów w ochronie młodych użytkowników.

Te nowe powiadomienia Facebooka mogą pomóc w ratowaniu zdrowia i życia

Meta od dłuższego czasu wprowadza na swoich platformach społecznościowych opcje wspierające rodziców nie tyle w lepszym kontrolowaniu swoich dzieci, ale przede wszystkim wspomagające ochronę małoletnich. W maju 2026 roku Meta ogłosiła, że rozszerza funkcjonalność kontroli rodzicielskiej poprzez połączenie jej na Facebooku, Messengerze i Instagramie oraz Meta Horizon. Dzięki temu rodzice mogą monitorować swoje dzieci w Family Center.

Z kolei miesiąc temu Meta postawiła kolejny krok naprzód – tym razem w komunikatorze WhatsApp, wdrażając nowe funkcje ochrony nastolatków bez narażania ich prywatności. Teraz przyszedł czas na kolejne nowości.

Meta ogłosiła wprowadzenie specjalnych alertów dla rodziców na Facebooku – warto zaznaczyć, że powiadomienia te zostały już wcześniej udostępnione na Instagramie. Alerty generowane są na podstawie wyszukiwań nastolatków na Facebooku oraz rozmów ze sztuczną inteligencją Meta AI na Facebooku i Instagramie. W praktyce opiekunowie sprawujący nadzór nad social mediami małoletnich będą otrzymywali powiadomienia w przypadkach, gdy:

  • nastolatek w krótkim czasie, wielokrotnie będzie wyszukiwał na Facebooku i Instagramie treści i haseł związanych z samookaleczeniem lub samobójstwem,
  • w rozmowach z Meta AI na Facebooku, Instagramie i Messengerze zostanie wykryte, że nieletni użytkownik może być w grupie ryzyka samobójstwa lub samookaleczenia.

Co ważne, te nowe alerty są już wdrażane na całym świecie.

Nowe powiadomienia dla rodziców na Facebooku
Nowe powiadomienia dla rodziców na Facebooku
Nowe powiadomienia dla rodziców na Facebooku (źródło: Meta)

Nowe powiadomienia dla rodziców na Facebooku – jak to działa?

Alert na Facebooku będzie przesyłany do rodzica za pomocą powiadomienia push, wyświetlanego na urządzeniu rodzica. W komunikacie opiekun zostanie poinformowany o tym, co się stało – w praktyce powiadomienie obejmie ogólny opis problemu np. Wykryliśmy treści w rozmowie […] z Meta Al, które mogą być związane z samobójstwem lub samookaleczeniem albo […] wielokrotnie przeszukiwał Facebooka w poszukiwaniu treści związanych z samobójstwem lub samookaleczeniem. Rodzic nie otrzyma więc żadnych konkretnych informacji czy treści rozmów.

Meta zaznaczy też, że specjaliści zalecają kontakt z małoletnim oraz rozmowę, jednocześnie słuchając go spokojnie. Firma zasugeruje również, w jaki sposób przeprowadzić taką rozmowę oraz zachęci do kontaktu z infolinią, która może udzielić wsparcia.

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