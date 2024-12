Przerwa świąteczno-noworoczna w domu? Te gry musisz sprawdzić

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to nie tylko radosny czas, spędzany w gronie najbliższych, ale też chwila na wytchnienie i po prostu odpoczynek. Wolny czas można spożytkować w różny sposób, a jednym z nich niewątpliwie jest granie w gry. Na jakie tytuły warto zwrócić uwagę w przypadku konsol i PC?

Cyberpunk 2077 idealny na zimowe wieczory

Może i za oknem nie ma śniegu, ale za to szybko się robi ciemno, zimno i ponuro. Humor poprawia świąteczny klimat, światełka i tona pierników do zjedzenia oraz kompotu z suszu do wypicia. Taki zestaw to też idealna podkładka pod to, żeby zarwać wieczór lub nockę grając w Cyberpunka 2077.

Produkcja rodzimego studia nieprzypadkowo otwiera to zestawienie, gdyż spełnia trzy ważne rzeczy: kojarzy mi się bardzo mocno ze świętami, jest dostępna na konsolach oraz PC, a także, a w zasadzie to przede wszystkim, to istna perełka.

Być może i sama premiera CP 2077 nie była do końca udana, ale przynajmniej u mnie obyło się bez większych problemów. A dalej? Dalej było już tylko lepiej. Deweloperzy połatali grę, dodali nowości, ciekawe mechaniki, wypuścili nawet wersję 2.0 z nowym drzewkiem i broniami, a do tego wszystkiego dodali świetny dodatek Widmo Wolności. Od premiery Cyberpunka minęły już 4 lata, a ja za każdym razem i tak wracam do tej produkcji. Jest po prostu najzwyczajniej w świecie przegenialna.

Gdybym teraz pisał jej recenzję, śmiało dałbym bardzo mocne 9/10. Jeśli nie miałeś okazji ograć, możesz dorwać ją na Steam za 155,98 złotych w zestawie z dodatkiem. Na PlayStation 5 ten sam zestaw kosztuje 259 złotych, ale podstawka jest za “jedyne” 104,50 złote. Z kolei na Xbox Series X/S wersję podstawową kupisz za 89,55 złotych, a cały zestaw za 155,99 złotych.

Batman w świątecznych klimatach

Pozostając jeszcze w świątecznych klimatach nie mógłbym nie polecić Wam Batman: Arkham Origins, którego historia rozgrywa się w… wigilijny wieczór. Produkcja stworzona przez WB Games Montreal może i ma już 11 lat, ale za to dalej jest w stanie zapewnić kilkanaście godzin świetnej zabawy. Jako Batman musimy stawić czoła gangowi Czarnej Maski. A to wszystko okraszone świątecznym, śnieżnym klimatem i brudnymi ulicami Gotham.

Czuć, że ten Batman ma już ponad dekadę na karku i graficznie miejscami nie dojeżdża, ale jednocześnie jest to prawdopodobnie jedna z najlepszych gier akcji, która została osadzona w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Gra wyszła na PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Obecnie do kupienia jest na Steam za 7,19 złotych.

8 Ocena

Perełek ciąg dalszy. Tym razem pajączek

W tym zestawieniu po prostu nie mogło zabraknąć Marvel’s Spider-Man 2. Po czasie stwierdziłem, że to jest zdecydowanie moja ulubiona gra ubiegłego roku i znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych produkcji z ostatniej dekady.

Pajączek z sąsiedztwa to przede wszystkim świetna opowieść na kilkadziesiąt godzin niesamowicie wciągającej rozgrywki. Mamy tutaj wszystko: ciekawie opowiedzianą historię, zwroty akcji, system rozbudowy postaci i gameplay, który sprawił, że po prawie roku od przejścia gry znowu do niej wróciłem.

Niebanalna jest tutaj również przemiana głównego protagonisty, a także to, jak postępuje antagonista, który śmiało zasługuje na własną grę zrobioną z tak dużym rozmachem jak ten Spider-Man. Jeśli masz wolnych kilka godzin, pomyśl nad polataniem po ulicach Nowego Jorku. Nie dość, że tętnią życiem, to jeszcze przede wszystkim są oprawione świetną grafiką. Pajączek z sąsiedztwa jest dostępny na PlayStation 5 za 210,18 złotych.

Tak prezentuje się Marvel’s Spider-Man 2 (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Baldur’s Gate 3 to perła

Baldur’s Gate 3 to tytuł, na który nie czekałem ani trochę. Ba, w zasadzie to nie rozumiałem, na czym polega fenomen tej produkcji i dlaczego cały giereczkowy świat czekał na premierę produkcji autorstwa Larian Studios. Okazało się jednak, że fabularna gra przygodowa okraszona humorem, brutalnością, losowością, turową walką i ciekawą historią, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Najbardziej podoba mi się to, że mogę poprowadzić historię tak, jak mi się podoba.

Chcę zrównać z ziemią wioskę druidów? Nie ma problemu! A może jako Mroczna Żądza zajmę się wyeliminowaniem członka własnej drużyny? Da się zrobić! Swoboda w rozgrywce, świetny klimat i oprawa dźwiękowa robią tak dobrą robotę, że – gdyby nie aż tak długa lista gier, których jeszcze nie ograłem, a mam w planach – to na pewno wróciłbym do BG3.

Na Steam Baldur’s Gate 3 jest dostępny za 199,20 złotych. Na PlayStation 5 tytuł kosztuje 255,20 złotych, a na Xboxa Series X/S – 257,99 złotych.

Screen z rozgrywki w Baldur’s Gate 3 (źródło: Maciej Paszkiewicz | Tabletowo.pl)

Dziki Zachód i Bóg Wojny

Na specjalne wyróżnienie zasługują również dwa dość długie tytuły o zupełnie odmiennym charakterze. Oba jednak łączy dość specyficzna rzecz – to świetne gry, ale nigdy ich nie ukończyłem. Kiedyś to zrobię, obiecuję! Obie zresztą zasługują na miano GOTY, ale – jako że wyszły w tym samym roku – tylko jedna z nich mogła zgarnąć nagrodę.

O jakich produkcjach mowa? Red Ded Redemption 2 oraz God of War. Pierwsza z nich od razu podbiła serca graczy, głównie za sprawą pięknej oprawy graficznej, absolutnie genialnie stworzonego świata, wolności w zwiedzaniu terenów oraz świetnej historii. Tutaj każdy element rozgrywki się zgadza. Dla mnie osobiście 10/10, a na liczniku mam już jakieś 40 godzin. Jest to też jeden z tych tytułów, który łapie za serce na końcu historii.

Ostrzegam, że wciąga, ale jeśli lubisz te klimaty, to RDR2 na PC jest za 82,46 złotych, na PS5 za 85,47 złotych, a na Xboxie za 82,49 złotych.

Z kolei God of War to kolejna kultowa produkcja z PlayStation 5. Po latach wyszła również na PC. Gra Santa Monica Studios opowiada historię Kratosa, który – po zniszczeniu Olimpu – uciekł na północ, licząc, że tym razem będzie mu dane odpocząć. Nic bardziej mylnego. Tym razem przeznaczenie rzuciło mu pod nogi nowe kłody – musi chronić syna, Atreusa, a także stawić czoła nordyckim bogom i potworom z tej mitologii. Jeżeli jeszcze nie ograłeś tej produkcji, to jest to totalny “must have”.

Przygody Kratosa są dostępne na PS5 za 79 złotych, a na PC kosztują 87,60 złotych.

Cudowny koniec trylogii Geralta

Jeżeli regularnie czytasz nasz gamingowy kącik na Tabletowo, to doskonale wiesz, że jestem wielkim fanem Wiedźmina. Pierwszej części nie ograłem, bo – gdy wychodziła – byłem za młody, a teraz jest już zdecydowanie zbyt archaiczna. Sequel przeszedłem cały i uważam go za całkiem udany. Naturalne więc, że dużo sobie obiecywałem po Wiedźminie 3. Na liczniku mam już prawie 70 godzin gry i – uwaga… dalej nie skończyłem głównego wątku fabularnego. Cóż, tak to jest, jak się zagląda pod każdy kamień.

Wiedźmina 3: Dziki Gon mam na PC, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Przypuszczam, że jakby wyszła pełnoprawna wersja na smartfony, to również bym ją kupił. Geralt u mnie wciąż czeka na dokończenie jego przygód, bo obecnie namiętnie ogrywam Path of Exile 2, ale uważam, że jest to absolutnie świetna gra i bardzo dobre zwieńczenie trylogii. Redom udało się utrzymać genialny klimat świata, napisać niebanalną historię z kilkoma różnymi zakończeniami, a także rozwinąć poboczne wątki, które na to zasługują.

Tak prezentuje się Wiedźmin 3: Dziki Gon (źródło: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Do premiery Wiedźmina 4 jeszcze sporo czasu, więc jeżeli dotychczas nie ograłeś “trójki”, to tegoroczny okres świąteczno-noworoczny jest dobrym momentem na to. Szczególnie, że teraz można wyrwać tę grę “za grosze”. Na PC Wiedźmin 3 kosztuje zaledwie 30 złotych i to w zestawie z dodatkami! Podobnie jest w przypadku Xboxa, gdzie zapłacimy 39 złotych. Z kolei na PlayStation 5 cena to 129 złotych…

A na koniec coś dla par – It Takes Two

Święta to też czas dla rodziny, dlatego na koniec zostawiłem coś dla par/małżeństw/rodzeństwa (niepotrzebne skreślić). It Takes Two, wydane w 2021 roku, skradło serca milionów graczy i nic w tym dziwnego. To przygodowa gra kooperacyjna, wydana PlayStation 4 i 5, Xbox One/Series X/S, a także PC. Idealna propozycja na kilka wieczorów dla duetu, który chce w coś pograć. Trzeba wykazać się tutaj dużą dozą cierpliwości i umiejętności współpracy, ale zabawa za to jest przednia!

Na konsole PlayStation kupisz ją za 169 złotych, ale za to w przypadku PC i Xboxa jest to o wiele mniejszy wydatek. Na komputery osobiste kosztuje ona 35,98 złotych, a na Xboxy jest o jeden grosz droższa… ;)

Wiem, że w tym zestawieniu perełek mogłoby znaleźć się o wiele więcej gier, ale nie sposób wymienić wszystkich tytułów w jednym wpisie. Gracze ostatnimi laty narzekają na brak dobrych produkcji, ale – moim zdaniem – nie brakuje świetnych gier. Po prostu z masy przeciętnych trzeba wybrać perełki.

Na osobne wyróżnienie zasługują:

GTA V,

HellDivers 2,

Call of Duty: Modern Warfare (2019),

Elden Ring,

Stray,

Star Wars Jedi: Upadły Zakon,

The Last of Us,

Astro Bot.

Tym grom też warto dać szanse. Serio.

Wesołych Świąt!