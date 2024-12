Squid Game w wyszukiwarce Google. Zagraj i sprawdź swój refleks

Czy wiesz, że jeśli przejdziesz do wyszukiwarki Google, wpiszesz Squid Game i rozpoczniesz wyszukiwanie, to w dolnej części ekranu pojawi się tajemnicza tabliczka? Jej kliknięcie przeniesie Cię do gry, w której liczy się refleks.

Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Squid Game w wyszukiwarce Google

Squid Game w Google to owoc współpracy twórców wyszukiwarki i firmy Netflix. Gra nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych aplikacji i można w nią zagrać zarówno na komputerze, jak i smartfonie czy tablecie. Ot, prosty i sympatyczny easter egg.

Gra uruchamiana w wyszukiwarce Google to nic innego jak zabawa w raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, a właściwie w jej specjalną wersję. Żadne zaskoczenie dla nikogo, kto oglądał Squid Game. Tyle że tutaj możemy zagrać bez obaw o konsekwencje – jedyne, co możemy stracić, to trochę czasu. Albo i nieco więcej niż trochę.

Gra Squid Game w wyszukiwarce Google (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Gra jest prosta: masz dwa przyciski – jeden (niebieski) przesuwa postacie do przodu, drugi (czerwony) je zatrzymuje. Przy tym ostatnim trzeba wykazać się refleksem – jeśli ruch zostanie zauważony przez (odwracającą się co jakiś czas) lalkę, ktoś odpada. Wygrywasz, jeśli przynajmniej jeden bohater dotrze do mety niezauważony. A jeżeli Ci się nie uda, to… cóż, tutaj możesz spróbować jeszcze raz.

To ciekawa opcja, jeśli tuż przed Świętami kazali Ci siedzieć w biurze i nie wiesz co ze sobą zrobić, albo też gdy chcesz poćwiczyć refleks. Ten przydaje się nie tylko od święta.

Netflix chce grami przygotować Cię na Squid Game 2

Równocześnie w aplikacji Netflix na urządzeniach mobilnych zadebiutowała wieloosobowa gra battle royale zatytułowana Squid Game: Unleashed. W pojedynczej sesji udział mogą wziąć nawet 32 osoby, by spróbować swoich sił w rozmaitych wyzwaniach zainspirowanych serialem. Co ciekawe, nie trzeba mieć opłaconego abonamentu.

Obie gry służą oczywiście budowaniu napięcia przed premierą drugiego sezonu Squid Game. Wyląduje on na platformie Netflix lada dzień, bo już 26 grudnia 2024 roku. Od razu dostępny będzie komplet sześciu odcinków. Niedawno też Razer pokazał akcesoria dla fanów Squid Game.