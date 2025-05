Gdybym miał dziś kupić klasyczny telefon, wybrałbym taki jak ten

Na rynku oficjalnie zadebiutował TCL Flip 4 – niezaprzeczalnie jeden z najlepiej wyposażonych telefonów, reprezentujących gatunek mniej sprytnych (tzw. feature phone), określanych też czasem mianem klasycznych. Oferuje coś, czego brakuje nawet niektórym smartfonom.

TCL Flip 4 to klasyczny telefon z klapką i… 5G

TCL Flip 4 to najnowsza propozycja dla charakterystycznej grupy docelowej. Konkretnie: dla osób, którym marzy się klasyczny telefon z klapką z niezłą specyfikacją i niską ceną. Przede wszystkim model ten został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 (zupełnie jak Redmi A4).

Elementem tego chipsetu jest modem 5G, co oznacza, że – tak, dobrze rozumiesz – ten klasyczny telefon pozwala łączyć się z siecią komórkową nowej generacji. To coś niespotykanego, szczególnie że jeszcze do niedawna urządzenia tego rodzaju nierzadko nie oferowały nawet łączności 4G (LTE), a dostępu do 5G wciąż nie zapewnia nawet wiele smartfonów z kategorii do 1000 złotych.

Wobec tego można wręcz stwierdzić, że TCL Flip 4 otwiera nową erę, w której 5G nie jest zarezerwowane tylko dla bardziej zaawansowanych urządzeń.

TCL Flip 4 (fot. TCL)

Co jeszcze oferuje ten klapkofon?

Procesorowi towarzyszą 2 GB pamięci operacyjnej, co może nie brzmieć zbyt dobrze, ale robi całkiem niezłe wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że nie mówimy o smartfonie, lecz urządzeniu oferującym jedynie podstawową funkcjonalność. Choć od razu zaznaczę, że wykorzystywany przez nie system KaiOS 4.0 daje dostęp do aplikacji, takich jak YouTube, Mapy Google czy przeglądarka internetowa.

TCL Flip 4 oferuje również radio FM i odtwarzacz muzyki w formatach MP3 oraz FLAC, a do tego aplikacje kalendarza, kalkulatora czy notatnika. Na pliki użytkownik otrzymuje 32 GB pamięci masowej (może też w razie czego skorzystać z karty microSD), a poza 5G można skorzystać jeszcze z łączności Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. W kontekście łączności dopełnieniem całości są jeszcze porty USB-C oraz mini jack.

Nowy telefon marki TCL to także głośnik, dwa mikrofony z redukcją szumów i obsługą HD Voice, aparat o rozdzielczości 5 Mpix oraz akumulator o pojemności 3000 mAh, który wystarczać ma na nieco ponad 2 dni normalnego użytkowania.

TCL Flip 4 (fot. TCL)

Jeśli, wreszcie, chodzi o obraz, to szybki podgląd powiadomień oferuje 1,77-calowy wyświetlacz zewnętrzny, a główny ekran cechuje się przekątną 3,2 cala. Pod nim zainstalowana została duża fizyczna klawiatura. Wymiary urządzenia to 108,97×59,4×21,45 mm, a waga wynosi 130 gramów.

Ile kosztuje TCL Flip 4? Cena w dolarach

TCL Flip 4 jest aktualnie dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego cena wynosi 79,99 dolarów (równowartość ~300 złotych). Producent wskazuje, że może to być dobry wybór dla młodych użytkowników, jak i seniorów, a także dla szerokiej grupy odbiorców, poszukujących po prostu telefonu zapasowego.

Niestety nic na razie nie wskazuje na to, by miał pojawić się też w naszej części świata.