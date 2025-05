Nowe słuchawki Samsunga mogą dostać odczuwalne ulepszenie

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, to słuchawki Samsung Galaxy Buds Core zapewnią dobry czas pracy bez ładowania. Koreańczycy mają bowiem wprowadzić odczuwalną zmianę względem poprzedniej generacji.

Nowe słuchawki Samsunga ze sporo większymi akumulatorami

W 2023 roku na rynek zostały wprowadzone słuchawki Samsung Galaxy Buds FE. W naszej recenzji otrzymały one ocenę 7,5 na 10 możliwych punktów. Jakub wśród zalet wymienił bardzo dobrą jakość dźwięku, skuteczną pracę ANC i trybu transparentnego, duże możliwości integracji z „ekosystemem” Samsunga, wysoką wygodę użytkowania oraz rozmowy telefoniczne na dobrym poziomie.

Dostaliśmy więc słuchawki, które – szczególnie z perspektywy użytkowników smartfonów Samsunga – są ciekawą opcją do rozważenia. Nowy model, który szykowany jest na ich następcę, może okazać się jeszcze lepszy. Sugerują to najnowsze informacje na temat słuchawek Galaxy Buds Core.

Z wpisu @TheGalox_ opublikowanego na X możemy dowiedzieć się, że każda słuchawka otrzyma akumulator o pojemności 100 mAh, a etui dostanie 500 mAh. W przypadku samych słuchawek będzie to znaczący wzrost względem wspomnianego na początku modelu Galaxy Buds FE – każda słuchawka ma ogniwo 60 mAh. Jeśli chodzi o etui, to skok będzie już mniejszy – model z 2023 roku ma 479 mAh.

Galaxy Buds FE (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Wedle deklaracji producenta, Galaxy Buds FE oferują do 8,5 godzin ciągłego słuchania, a wraz z etui łącznie do 30 godzin. Po włączeniu ANC wyniki wynoszą odpowiednio 6 i 21 godzin. Nie wiemy, ile dokładnie wyciągną słuchawki Galaxy Buds Core, ale jak najbardziej należy spodziewać się odczuwalnej poprawy.

Spekuluje się, że użytkownicy tegorocznych słuchawek Galaxy Buds Core mają otrzymać poprawiony tryb ANC, który z jeszcze większą skutecznością będzie wyciszał dźwięki otoczenia. Do tego dojdą zmiany w projekcie obudowy – prawdopodobnie to właśnie one pozwolą na wsadzenie większych akumulatorów.

Kiedy premiera słuchawek Samsung Galaxy Buds Core?

Oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale coraz więcej źródeł wskazuje, że nowe słuchawki zadebiutują podczas najbliższego wydarzenia Galaxy Unpacked, które zaplanowane jest na lipiec. Wówczas mamy zobaczyć też inne nowości od południowokoreańskiego producenta – smartwatche (niedawno poznaliśmy wygląd modelu Samsung Galaxy Watch 8 Classic) i składane smartfony (Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7).