Jak wygląda rynek słuchawek TWS w 2025 roku? Mamy najnowsze dane

Rynek słuchawek TWS odnotował w pierwszym kwartale 2025 roku największy roczny wzrost od ponad trzech lat. Dostawy osiągnęły poziom 78,3 mln sztuk, co oznacza wzrost aż o 18% względem analogicznego okresu rok wcześniej. Kto jest liderem tego segmentu?

Apple nadal na prowadzeniu, ale Xiaomi błyskawicznie rośnie

Z danych Canalys wynika, że Apple wciąż jest niekwestionowanym liderem rynku słuchawek TWS. W pierwszym kwartale 2025 firma dostarczyła 18,2 mln sztuk, co daje jej 23,3% udziału w rynku – to wzrost o 12% względem ubiegłego roku. Choć Apple zanotowało dobry kwartał, największym wygranym okazuje się jednak Xiaomi. Chiński producent zwiększył swoje dostawy z 5,5 mln do 9 mln urządzeń, co przekłada się na 63% wzrost i 11,5% udziału w rynku.

Trzecie miejsce przypadło Samsungowi z 5,6 mln sprzedanych egzemplarzy i 7,1% udziałem, a czwarte Huawei, który z wynikiem 4,7 mln sztuk (wzrost o 40%) wyprzedził indyjską markę boAt (3,9 mln, +31%). Segment „pozostali producenci” odpowiadał za 47,2% rynku, co oznacza spadek względem ubiegłorocznych 50%.

źródło: Canalys

Wzrost rynku był zauważalny we wszystkich regionach geograficznych. W USA napędzał go m.in. przyspieszony import na wypadek niepewności cen związanych z cłem zapowiadanym przez prezydenta Donalda Trumpa. Apple dominuje tam z ponad 50% udziałem w rynku. W Azji i Ameryce Południowej za dynamiczną ekspansję odpowiadają głównie Xiaomi, boAt i Huawei, które oferują zróżnicowane portfolio produktów w przystępnych cenach, co jest szczególnie ważne na rynkach rozwijających się.

źródło: Canalys

Nowe oczekiwania klientów zmieniają strategię producentów TWS

Jak wskazują analitycy Canalys, rynek TWS wchodzi obecnie w nową fazę rozwoju. Dotychczas główną przewagą były cena i podstawowe funkcje, takie jak jakość dźwięku czy czas pracy na baterii. Teraz użytkownicy zaczynają oczekiwać więcej, m.in. integracji z ekosystemem, funkcji tłumaczenia w czasie rzeczywistym, śledzenia zdrowia, a nawet obsługi komend głosowych przez AI.

Dlatego też producenci coraz częściej stawiają na kompleksowe podejście. Apple niezmiennie opiera się na mocnej integracji AirPodsów z ekosystemem iOS oraz nowościach w zakresie dźwięku przestrzennego. Xiaomi rozwija funkcje inteligentne w serii Buds 5 Pro i promuje kompatybilność z HyperOS. Huawei z kolei skupia się na rozwiązaniach audio klasy premium połączonych z usługami zdrowotnymi.

Z raportu Canalys wynika też, że coraz większe znaczenie ma segment OWS (open-ear audio wearables – to słuchawki takie jak choćby Huawei FreeClip), który odpowiada już za 9% sprzedaży. To wskazówka, że użytkownicy zaczynają szukać alternatywnych form audio – lżejszych i mniej inwazyjnych niż klasyczne dokanałówki.