Xiaomi wyprzedza Apple i rządzi na rynku wearable

Xiaomi odzyskuje tytuł lidera na rynku wearable, zostawiając w tyle Apple i Huawei. Firma wraca na szczyt po raz pierwszy od drugiego kwartału 2021 roku. Co stoi za sukcesem chińskiego producenta i co to oznacza dla rynku?

Świetny wynik Xiaomi. Apple i Huawei muszą gonić

Jak wynika z najnowszego raportu Canalys, w pierwszym kwartale 2025 roku globalny rynek urządzeń wearable wzrósł o 13% w stosunku rok do roku, osiągając 46,6 mln dostarczonych egzemplarzy. Liderem zestawienia została firma Xiaomi, która sprzedała 8,7 mln urządzeń, czyli o 44% więcej niż rok wcześniej. Udział Xiaomi w rynku wzrósł tym samym do 18,7%, co pozwoliło przeskoczyć Apple (16,3%) i Huawei (15,1%).

Sukces Xiaomi to zasługa przede wszystkim udanego odświeżenia serii Mi Band 9 i Redmi Watch. W szczególności model Redmi Band 5 okazał się jednym z najlepiej sprzedających się urządzeń w pierwszym kwartale. Firma postawiła też na lepszą integrację z ekosystemem dzięki autorskiemu systemowi HyperOS.

źródło: Canalys

Apple, mimo wzrostu o 5% (w porównaniu z zeszłym rokiem), wylądowało na drugim miejscu z 7,6 mln sprzedanych zegarków Apple Watch. Marka czeka obecnie na większy przełom, który ma nastąpić w drugiej połowie roku. Huawei zajął trzecie miejsce, notując bardzo solidny wzrost o 36% do poziomu 7,1 mln urządzeń, głównie dzięki popularności serii Watch (jej najnowszy przedstawiciel Huawei Watch 5) i Watch Fit (najnowsze modele to Watch Fit 4 i Watch Fit 4 Pro).

Samsung również zanotował imponujący wynik. To wzrost o 74% w skali rocznej, do 4,9 mln egzemplarzy. Koreańczycy skutecznie rozdzielili ofertę na produkty tańsze – jak choćby Samsung Galaxy Fit 3 – i premium smartwatche, takie jak Galaxy Watch Ultra dla bardziej wymagających klientów. Garmin z kolei zamyka pierwszą piątkę z wynikiem 1,8 mln urządzeń i 10% wzrostem rok do roku.

źródło: Canalys

Na rynku wearable ekosystemy ważniejsze niż sprzęt?

Rosnąca konkurencja oraz malejące marże na sprzęcie sprawiają, że producenci przenoszą ciężar inwestycji z samego hardware’u na rozwój usług i integrację systemów. Canalys zauważa, że siłą Xiaomi jest dziś nie tylko cena, ale też rosnąca spójność między smartfonami, wearables i urządzeniami smart home.

Podobnie działa Huawei. Firma rozwija własny ekosystem zdrowotny, integrując dane z zegarków z aplikacją Huawei Health i usługami subskrypcyjnymi. Apple oczywiście również od lat gra tą kartą, ale bez dużych premier trudno utrzymać dynamikę wzrostu, szczególnie przy wyższej cenie sprzętu.

Co ciekawe, z danych Canalys wynika, że dla użytkowników najważniejsze są nadal: cena, czas pracy na baterii i funkcje zdrowotne. Dopiero potem liczą się marka czy sportowe możliwości. Dobrze widać to po strategii Xiaomi, która np. za ułamek ceny Apple Watcha 10 oferuje przyzwoity zestaw funkcji zdrowotnych i fitness.