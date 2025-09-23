Planowanie podróży przestanie być udręką

Chcesz pojechać w podróż, ale nie wiesz, jaki kierunek wybrać? W jednej z popularnych aplikacji do planowania podróży pojawiła się nowa funkcja, dzięki której dowiesz się, gdzie pojechać. Wystarczy, że napiszesz, o czym marzysz.

Napisz o czym marzysz, a dowiesz się, gdzie wybrać się w podróż

To właśnie dziś – 23 września 2025 roku – nastał pierwszy dzień jesieni. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy sięgnąć po koce, ciepłą herbatkę i czekać do kolejnego lata. Coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazdy w ciepłe zakątki świata właśnie jesienią i zimą. Aplikacja Skyscanner zyskała nową funkcję, która jeszcze lepiej wesprze użytkowników w odnalezieniu idealnego miejsca na podróż. Wdrożone już narzędzie ma pozwolić na dopasowanie wycieczki do indywidualnych preferencji użytkownika.

Funkcja Planuj AI (źródło: Skyscanner)

Funkcja Planuj AI działa w oparciu o model sztucznej inteligencji, a konkretnie OpenAI ChatGPT, a także bogatą bibliotekę ofert lotów, hoteli oraz wynajmów samochodów. Najlepsze propozycje mają zostać wygenerowane w zaledwie kilka sekund, a użytkownik nie musi już samodzielnie przeszukiwać setek ofert i stron.

Funkcja Planuj AI (źródło: Skyscanner)

Warto wspomnieć, że pod koniec lipca 2025 roku do aplikacji Skyscanner wdrożono funkcję Drops. Dzięki niej można śledzić spadki cen biletów na loty, co świetnie sprawdza się w przypadku podróży typu last minute.

Jak zaplanować podróż z nową funkcją AI w Skyscanner?

Aby skorzystać z nowej funkcji, należy otworzyć aplikację Skyscanner, a następnie z poziomu jej głównego ekranu wybrać przycisk „Planuj AI”. W oknie wyszukiwarki wpisz dowolne hasła, które opiszą cel Twojej wymarzonej wycieczki. Jak twierdzą twórcy, możesz wspomnieć np. o dowolnej aktywności, klimacie czy oczekiwanym od odwiedzanego miejsca nastroju.

Po krótkiej chwili wyszukiwarka zapyta Cię o lotnisko, z którego chcesz wyruszyć, a później zaproponuje trzy destynacje dopasowane do opisanych przez Ciebie potrzeb i preferencji. Ponadto wyświetlona zostanie szacowana cena najkorzystniejszego połączenia. Skyscanner twierdzi, że to „zmienia sposób, w jaki planujemy swoje wyjazdy”.

Ja już przetestowałam nową funkcję. Wrzuciłam w wyszukiwarkę hasła: „ciepło, wino, muzyka, woda” i po kilku sekundach dowiedziałam się, że powinnam wybrać się do Toskanii (może coś w tym jest? 😉).