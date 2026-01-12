Ferie za granicą? To idealna oferta na narty

Jeden z operatorów telefonii komórkowej rozszerzył swoją ofertę o sezonowy pakiet internetowy w roamingu. Oferta o nazwie Narty ma być rozwiązaniem idealnym dla tych, którzy planują spędzić ferie za granicą.

Internet na ferie za granicą – ten nowy pakiet sezonowy może Ci się przydać

Już wkrótce w pierwszych pięciu województwach w Polsce wystartują ferie zimowe 2026, a wraz z nimi wyjazdy. Wielu mieszkańców Polski decyduje się na narty za granicą i poszukuje ofert na internet w roamingu. Jeden z popularnych operatorów właśnie pochwalił się nową propozycją.

Sezonowy pakiet roamingowy Narty w Plusie został stworzony zarówno dla klientów korzystających z abonamentu, jak i tych, którzy zdecydowali się na ofertę na kartę. Paczka obejmuje 6 GB internetu do wykorzystania w krajach najczęściej wybieranych przez fanów sportów zimowych. Na liście znalazły się Austria, Czechy, Francja, Słowacja oraz Włochy.

Plus wycenił swój sezonowy pakiet na 30 złotych, a jego ważność zależna jest od rodzaju oferty. W przypadku abonamentu pakiet roamingowy Narty obowiązuje do końca okresu rozliczeniowego, natomiast w Plus na Kartę ważność pakietu wynosi 30 dni od momentu aktywacji.

Internet w roamingu Narty w Plusie – jak aktywować pakiet?

Sezonowy pakiet roamingowy Narty w Plusie będzie dostępny aż do 30 kwietnia 2026 roku. Aktywacji można dokonać na różne sposoby:

za pomocą formularza, wpisując numer i aktywując pakiet przez SMS,

wysyłając SMS o treści NARTY pod numer 2601,

za pośrednictwem serwisu iPlus po zalogowaniu do konta,

telefonicznie pod numerem 601 102 601 (dzwoniąc z telefonu z dowolnej sieci),

w punkcie sprzedaży.

Jeśli wybierasz się na narty lub ferie do kraju innego niż Austria, Czechy, Francja, Słowacja lub Włochy, Plus oferuje też m.in. pakiety Europa i Turcja. Lista kierunków obejmuje wtedy kraje UE, a także Andorę, Gibraltar, Islandię, Lichtenstein, Mołdawię, Norwegię, Szwajcarię, Turcję, Ukrainę i Wielką Brytanię. Pakiet 2 GB wyceniono na 50 złotych, natomiast paczka 5 GB kosztuje 100 złotych.