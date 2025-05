Tani telefon dla wymagających. Twardy jak skała

Smartfon nie sprawdzi się w każdych warunkach. Czasami lepszym wyborem jest zwykły telefon, którego konstrukcja może dziś niektórym wydawać się przestarzała. Popyt na takie urządzenia wciąż jednak jest – inaczej polska marka nie wprowadzałaby na polski rynek modelu Hammer Rock LTE.

Hammer Rock LTE to tani telefon do zadań specjalnych

Polska marka ma w swojej ofercie smartfony, które mają znieść i wytrzymać więcej niż ich delikatniejsi bracia – na przykład Hammer Iron 6 z aparatem noktowizyjnym i mocną latarką, ale niektórzy wolą tani telefon z klawiaturą numeryczną, gdyż taka konstrukcja lepiej sprawdzi się w wybranych sytuacjach.

Najnowszą propozycją tego typu jest Hammer Rock LTE, którego nazwa od razu wskazuje, że mamy do czynienia z wytrzymałym sprzętem. Po pierwsze – w końcu to telefon marki Hammer, a po drugie – słowo rock to po angielsku skała, a wiadomo, że skały (najczęściej) są mocne. Producent deklaruje odporność zgodną z IP68 i MIL-STD-810H.

Hammer Rock LTE (źródło: mPTech)

Akronim LTE również nie jest bez znaczenia, ponieważ informuje, że telefon obsługuje łączność 4G LTE. Dziś jest to szalenie ważne, gdyż firmy telekomunikacyjne w Polsce rezygnują z tej technologii. T-Mobile już to zrobiło, a Orange wyłączy 3G do końca 2025 roku. Operator Play także rozpoczął proces wyłączania 3G.

Dzięki obsłudze sieci LTE telefon umożliwi prowadzenie rozmów w wysokiej jakości z wykorzystaniem technologii VoLTE. Użytkownicy powinni docenić również obecność dwóch slotów na karty SIM (w formacie nano) i osobnego na kartę microSD (do 64 GB) oraz radia FM i uniwersalnego złącza do ładowania USB-C.

Za jego pośrednictwem użytkownik naładuje akumulator o pojemności 3000 mAh, który w takim telefonie powinien zapewnić długi czas pracy. W razie potrzeby można jednak… odkręcić pokrywę panelu tylnego, wyjąć rozładowaną baterię i włożyć na jej miejsce naładowaną. Tutaj warto wspomnieć, że w zestawie nie ma ładowarki, a jedynie kabel z końcówkami USB-A i USB-C.

Hammer Rock LTE (źródło: mPTech)

Ponadto Hammer Rock LTE odda swoim właścicielom do dyspozycji 2,4-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 240×320 pikseli, złącze słuchawkowe 3,5 mm, Bluetooth 5.1, latarkę (na górnej krawędzi) oraz aparat fotograficzny o rozdzielczości 2 Mpix.

Ile kosztuje Hammer Rock LTE? To tani telefon

Telefon Hammer Rock LTE jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Jego sugerowaną cenę ustalono na 249 złotych. Można go zamówić za pośrednictwem sklepu internetowego marki Hammer. Wkrótce pojawi się też w wybranych elektromarketach.