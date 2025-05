Hammer Iron 6 zadebiutował. Ma aparat z nietuzinkową funkcją

Nie będzie chyba zaskoczeniem, gdy wspomnę, że Hammer Iron 6 jest smartfonem stworzony dla osób pracujących w trudnych warunkach i potrzebujących sprzętu, który wytrzyma więcej od typowych urządzeń. Do tego dochodzi zestaw praktycznych funkcji.

Co oferuje Hammer Iron 6?

Produkty wydawane pod marką Hammer zdążyły już zdobyć uznanie ze względu na oferowaną wytrzymałość i często dobry stosunek możliwości do ceny. Potwierdza to chociażby smartfon Hammer Construction 2 Thermal 5G czy smartwatch Hammer Watch 2. Wysoce prawdopodobne, że najnowsza propozycja również spodoba się grupie docelowej.

Zacznijmy od najważniejszej w tym przypadku kwestii. Otóż Hammer Iron 6 spełnia normę IP69 i standard wojskowy MIL-STD-810H, co potwierdza jego wysoką odporność na uszkodzenia i wpływ czynników zewnętrznych. Z kolei ekran chroniony jest szkłem Panda Glass, które – jak deklaruje producent – gwarantuje ochronę nawet w najbardziej wymagającym środowisku pracy.

Pod wspomnianym szkłem znalazł się 6,56-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości 1612 x 720 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Sercem urządzenia jest procesor Mediatek Helio G81, który składa się z dwóch rdzeni Cortex-A75 2,0 GHz i sześciu rdzeni Cortex-A55 1,8 GHz. Przetwarzaniem grafiki zajmuje się ARM Mali-G52. Na pokładzie znalazło się również miejsce dla 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane, które w razie konieczności można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD.

Z tyłu otrzymujemy zestaw trzech aparatów. Główny ma 48 Mpix i towarzyszy mu sensor 2 Mpix, który wykorzystywany jest podczas zdjęć makro. Natomiast trzecie „oczko” to aparat noktowizyjny 20 Mpix, który ma sprawdzić się w całkowitej ciemności. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix. Długi czas pracy będzie starał się zapewnić akumulator o pojemności 6050 mAh. Naładujemy go z wykorzystaniem portu USB-C z mocą 18 W.

Hammer Iron 6 to jeszcze specjalny przycisk funkcyjny do szybkiego uruchamiania np. latarki o mocy 120 lumenów. Użytkownicy do dyspozycji otrzymują aplikację Hammer Tools z praktycznymi narzędziami pomiarowymi oraz IR Blaster, który umożliwia sterowanie urządzeniami takimi jak telewizor czy klimatyzacja. Nie zabrakło obsługi dwóch kart SIM, a także mamy moduł NFC oraz wbudowane radio, które działa bez słuchawek. Skoro przy słuchawkach jesteśmy, to korzystać możemy zarówno z bezprzewodowych słuchawek, jak i tych podłączanych do minijacka 3,5 mm.

To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 14. Wymiary smartfona przedstawiają się następująco: 173,78 x 82 x 13,65 mm. Z kolei waga to 307 g.

Hammer Iron 6 – cena i dostępność

Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w cenie wynoszącej 999 złotych. Oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej oraz czarnej z pomarańczowymi wstawkami. Obecnie możecie go kupić w sklepach Media Expert.

Gdzie kupić? Hammer Iron 6 ok. 999 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.