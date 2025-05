Nowe smartfony Motoroli to flagowy styl i niska cena

Jako że mówimy w tym przypadku o bardziej budżetowej serii Motoroli – wątpię, aby którykolwiek z trzech nowych modeli z rodziny Moto G wywołał u Was szybsze bicie serca. Patrząc jednak na ich wygląd oraz cenę, jestem przekonany, że smartfony znajdą swoich sympatyków.

Motorola Moto G56 i Moto G86 – specyfikacja

Najbardziej zauważalną zmianą w nowych modelach Motoroli jest przede wszystkim upodobnienie się do droższych modeli z serii Edge dzięki szerszej wyspie na aparaty z tyłu. Oprócz tego Moto G56 i Moto G86 cechują się nowymi układami mobilnymi, większym akumulatorem czy bardziej wytrzymałymi ekranami od poprzedników. No i nie zapominajmy o nowych kolorach obudowy, przygotowanych we współpracy z Pantone.

Motorola Moto G56 i Moto G86 (Źródło: Motorola)

Aby całość prezentowała się dla Was jak najbardziej czytelnie, porównanie wszystkich trzech nowych modeli znajdziecie poniżej:

Motorola Moto G56 Motorola Moto G86 Motorola Moto G86 Power Procesor MediaTek Dimensity 7060 MediaTek Dimensity 7300 MediaTek Dimensity 7300 Układ graficzny IMG BXM-8-256 Mali-G615 MC2 Mali-G615 MC2 RAM 8 GB (+16 GB wirtualnego RAM) 8 GB (+16 GB wirtualnego RAM) 12 GB (+12 GB wirtualnego RAM) Pamięć wbudowana 256 GB, UFS 2.2 256 GB, UFS 2.2 256 GB, UFS 2.2 System operacyjny Android 15 (aktualizacja do Androida 16 + cztery lata poprawek bezpieczeństwa) Android 15 (aktualizacja do Androida 16 i 17 + cztery lata poprawek bezpieczeństwa) Android 15 (aktualizacja do Androida 16 i 17 + cztery lata poprawek bezpieczeństwa) Wyświetlacz LTPS, 6,72 cala, Full HD+, maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz, ochrona Gorilla Glass 7i pOLED, 6,67 cala, SuperHD (2712×1220 pikseli), 120 Hz, HDR 10+, Gorilla Glass 7i pOLED, 6,67 cala, SuperHD (2712×1220 pikseli), 120 Hz, HDR 10+, Gorilla Glass 7i Aparat z tyłu #1 Sony Lytia 600, 50 Mpix, przysłona f/1.8, PDAF Sony Lytia 600, 50 Mpix, przysłona f/1.8, PDAF, OIS Sony Lytia 600, 50 Mpix, przysłona f/1.8, PDAF, OIS Aparat z tyłu #2 ultraszerokokątny, 8 Mpix, f/2.2, kąt widzenia 118∘ ultraszerokokątny, 8 Mpix, f/2.2, kąt widzenia 118∘ ultraszerokokątny, 8 Mpix, f/2.2, kąt widzenia 118∘ Aparat z przodu 32 Mpix, f/2.2 32 Mpix, f/2.2 32 Mpix, f/2.2 Wideo Tył: 1080p/60 kl./s

Przód: 1080p/30 kl./s Tył: 4K/30 kl./s

Przód: 4K/30 kl./s Tył: 4K/30 kl./s

Przód: 4K/30 kl./s Akumulator 5200 mAh, szybkie ładowanie 30 W TurboPower 5200 mAh, szybkie ładowanie 30 W TurboPower 6720 mAh, szybkie ładowanie 30 W TurboPower Komunikacja NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS Slot na kartę microSD Tak Tak Tak eSIM Tak Tak Tak Wymiary 165,75×76,26×8,35 mm 161,21×74,74×7,87 mm 161,21×74,74×8,65 mm Waga 200 gramów 185 gramów 195 gramów Dostępne kolory Black Oyster, Dill, Dazzling Blue, Gray Mist Spellbound, Golden Cypress, Chrysantemum, Cosmic Sky Spellbound, Golden Cypress, Chrysantemum, Cosmic Sky Klasa wodoszczelności i odporności IP68/IP69, MIL-STD-810H IP68/IP69, MIL-STD-810H IP68/IP69, MIL-STD-810H Opracowano na podstawie: Motorola

Motorola Moto G56, Moto G86 i Moto G86 Power – cena w Polsce, dostępność

Motorola Moto G56 jest już dostępna w cenie 999 złotych i można ją kupić m.in. w sklepach Komputronik czy Media Expert. Smartfon powinien wkrótce pojawić się również w RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom czy w ofercie sieci Play oraz Plus.

Gdzie kupić? Motorola Moto G56 ok. 999 zł Media Expert Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.

Motorola Moto G56 jest także dostępna w wersji biznesowej z pakietem narzędzi i aplikacji, ułatwiających zarządzanie urządzeniami przez działy IT. Motorola Moto G86 w cenie 1199 złotych i Moto G86 Power, za którą przyjdzie Wam zapłacić 1449 złotych, pojawią się w późniejszym terminie.

Motorola Moto G86 Power (Źródło: Motorola)

Choć wszystkie trzy smartfony prezentują się naprawdę solidnie, to największy sukces wróżę modelowi Moto G86 Power. Wiele osób z otwartymi rękami przyjmie nieco grubsze urządzenie, ale za to z tak dużym akumulatorem. Nie jest to co prawda rekord w tym roku, ale w połączeniu z takimi parametrami i ceną z pewnością znajdzie się na niego sporo chętnych.