To jeden z najtańszych smartfonów z funkcjami AI

Chińska firma Meizu zaanonsowała swój najnowszy budżetowy smartfon – Blue 20 AI. Mimo niskiej ceny urządzenie ma oferować swoim użytkownikom szereg zaawansowanych funkcji, w tym wsparcie dla sztucznej inteligencji, co uczyni go jednym z najtańszych smartfonów na rynku z takimi możliwościami.

Co zaoferuje nowy smartfon Meizu?

Meizu Blue 20 AI to smartfon, który zaskakuje swoim stosunkiem ceny do oferowanych możliwości (mimo tego, że jest to oczywiście urządzenie z najniższej półki). Chociaż producent oficjalnie zaanonsował ten model, to nie zdradził żadnych informacji na temat jego specyfikacji.

Doniesienia pojawiające się w sieci mówią jednak, że zostanie on wyposażony w 6,52-calowy wyświetlacz IPS LCD z rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 90 Hz. Na froncie znajdzie się 8 Mpix aparat do selfie, natomiast z tyłu 50 Mpix.

Meizu Blue 20 AI (źródło: Weibo @WHYLAB)

Serce urządzenia ma stanowić procesor Unisoc T765, wspierany przez 6 GB lub 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo nowy smartfon marki Meizu zostanie wyposażony w slot na kartę microSD, co umożliwi rozszerzenie pamięci o dodatkowe GB. Akumulator o pojemności 5010 mAh, choć obsłuży jedynie ładowanie 10 W, powinien zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu.

System operacyjny Flyme AIOS, na którym ma działać nowy Meizu, będzie oferować szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Mają one mieć na celu ułatwienie codziennego użytkowania smartfona oraz poprawę jego wydajności. AI w Blue 20 zoptymalizuje działanie aplikacji, zarządzi zużyciem energii oraz dostosuje ustawienia systemu do preferencji użytkownika.

Dostępność i cena

Jak informuje Gizmochina, Meizu Blue 20 zadebiutuje na rodzimym rynku 22 lipca i będzie dostępny w trzech kolorach: Haoyue White, Obsidian Black oraz Meiye Purple. Cena urządzenia zacznie się od 1000 juanów, co jest równowartością około 540 złotych i czyni go niezwykle atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących budżetowego smartfona z funkcjami opartymi na AI.