Graczu, to smartfon dla Ciebie. Redmagic 9S Pro zyskał właśnie europejskie ceny

Redmagic 9S Pro to smartfon, który w całości został zaprojektowany z myślą o graczach i to tych bardziej wymagających. Ma topowe podzespoły, dobrze przemyślaną konstrukcję i pakiet funkcji gamingowych.

Rasowy smartfon dla graczy. Oto Redmagic 9S Pro

Redmagic 9S Pro to rasowy smartfon gamingowy. Jego sercem jest topowy procesor Snapdragon 8 Gen 3, wspierany jeszcze przez nawet 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz pamięć masową w formacie UFS 4.0. W AnTuTu konfiguracja ta wykręciła wynik 23669542 punktów, co jasno daje do zrozumienia, że o wydajność mobilni gracze mogą być absolutnie spokojni.

fot. producenta

Kolejny punkt to wyświetlacz. Producent postawił na 6,8-calowy panel AMOLED w technologii BOE Q9+. Cechuje się rozdzielczością 2480×1116 pikseli, częstotliwością odświeżania 120 Hz i rejestracją dotyku z częstotliwością dochodzącą do 2000 Hz. Jest w dodatku chroniony szkłem Gorilla Glass 5.

W ekranie ukryty jest skaner linii papilarnych. Niewidoczny jest także przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix. Z tyłu natomiast znajduje się główna matryca Samsung GN5 (50 Mpix) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), której towarzyszy jeszcze ultraszerokoka kamera Samsung JN1 (również 50 Mpix).

fot. producenta

Pojemny akumulator to kolejna cecha szczególnie ważna z perspektywy graczy. Dlatego właśnie ten model został wyposażony w „baterię” o pojemności 6500 mAh. Dodatkowo użytkownicy mogą liczyć na szybkie ładowanie z mocą 80 W – dzięki temu pełne uzupełnianie energii zajmuje jedynie ~35 minut.

Czym jeszcze może pochwalić się smartfon Redmagic 9S Pro?

Ano między innymi zaawansowanym systemem chłodzenia ICE 13.5. Aby właściwie rozpraszać ciepło i utrzymywać odpowiednią temperaturę, wykorzystuje 11-warstwową konstrukcję, żel chłodzący oraz wentylator osiągający prędkość 22000 obrotów na minutę przy głośności zaledwie 4 dB.

fot. producenta

Urządzenie przekonuje do siebie także głośnikami stereo, trzema mikrofonami, triggerami rejestrującymi ruchy z częstotliwością 520 Hz, efektownym podświetleniem RGB oraz możliwością podłączenia myszki i klawiatury. Jeśli zaś chodzi o łączność, to urządzenie pozwala skorzystać z technologii 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 i NFC.

Pomimo tego wszystkiego ta gamingowa bestia waży mniej niż 230 gramów i ma niespełna 9 mm grubości. W dodatku tył jest całkowicie płaski (aparaty nie wystają). Dopełnieniem całości jest system Android 14 z nakładką Redmagic OS 9.5, oferującą także rozmaite funkcje dla graczy.

Dostępność i cena

Premiera w Chinach odbyła się na początku lipca, ale to dziś poznaliśmy europejskie ceny urządzenia i dostaliśmy zapowiedź dostępności na Starym Kontynencie. Do wyboru są dwa warianty: za 12/256 GB trzeba zapłacić 649 euro (równowartość ~2770 złotych), a model 16/512 GB kosztuje 799 euro (~3410 złotych).

Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy urządzenie trafi na polski rynek. W Polsce można już jednak kupić model Redmagic 9 Pro, więc premiera w naszym kraju rzeczywiście jest wysoce prawdopodobna.