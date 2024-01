Przez tę firmę możemy zostać zasypani tanimi smartfonami z 5G

W tym roku minie 5 lat, odkąd pojawił się pierwszy smartfon z obsługą 5G. Wiadomo było, że rozwiązanie, które zadebiutowało we flagowych urządzeniach będzie prędzej czy późnej dostępne w coraz szerszej gamie sprzętów. Najwyższy czas, aby dotyczyło to niemal wszystkich smartfonów, nawet tych najtańszych.

Z Galaxy S10 do Galaxy A13

Zacznijmy od dwuzdaniowej lekcji historii. Pierwszym smartfonem, jaki zadebiutował na rynku z łącznością nowej generacji na pokładzie był Samsung Galaxy S10 5G. Było to w 2019 roku. Dwa lata później moduł obsługujący nowoczesną szybką sieć trafił już do bardziej budżetowych modeli pokroju Galaxy A13 5G.

Samsung Galaxy S10 5G (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Mamy 2024 rok i 5G jest już dostępne w naprawdę niedrogich urządzeniach. Ostatnio wspominaliśmy chociażby o POCO M6 z układem mobilnym MediaTeka, który po uwzględnieniu podatków mógłby pojawić się w Polsce w naprawdę korzystnej cenie w okolicach 700-800 złotych. Niewykluczone, że dzięki nowemu procesorowi Unisoc zobaczymy jeszcze tańsze smartfony z łącznością nowej generacji.

Tanie smartfony z 5G

Unisoc T765 to jednostka oparta na procesie litograficznym 6 nm EUV TSMC z dwoma rdzeniami Cortex-A76 z zegarem 2,3 GHz i sześcioma rdzeniami A55 o taktowaniu 2,1 GHz. Układ graficzny zaszyty w chipsecie to ARM Mali-G57 MC2, co gwarantuje obsługę rozdzielczości Full HD+ i wyświetlaczy o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nowy SoC to również wsparcie RAM-u LPDDR4X o prędkości 2133 MHz, a w kwestii miejsca na dane, można go sparować z pamięciami eMMC 5.1, UFS 2.2 lub UFS 3.1.

Unisoc T765 (Źródło: Gizmochina)

Układ Unisoca to również dostęp do technologii Vivimagic 6.0 i 4-rdzeniowego ISP, dzięki czemu chipset może obsłużyć sensor o rozdzielczości sięgającej 108 Mpix lub zestaw trzech aparatów w kombinacji 64 Mpix + 20 Mpix + 13 Mpix. Dodatkowo producent dorzuca kilka interesujących funkcji, takich jak wsparcie zdjęć HDR, wieloklatkowa redukcja szumów, rozpoznawanie scenerii za pomocą SI czy tryb portretowy.

Co się tyczy kwestii komunikacyjnych, Unisoc T765 obsługuje łączności od 2G do 5G. W przypadku sieci najnowszej generacji, smartfon wyposażony w chipset będzie mógł skorzystać z częstotliwości rzędu 130 MHz oraz technologii dual-carrier aggregation, dual SIM, SA/NSA czy dual-VoNR. Wisienką na torcie jest obsługa VoWi-Fi czy Bluetooth 5.0.

Choć Unisoc opracowywał już w przeszłości układy mobilne z 5G, to z każdym kolejnym niedrogim chipsetem, producenci budżetowych urządzeń mają coraz szersze pole do popisu. Mogą bowiem skorzystać nowej technologii lub wykupić SoC poprzedniej generacji za niższą cenę. Czy w 2024 roku w Polsce zadebiutuje smartfon z łącznością nowej generacji za, powiedzmy, 500 złotych? Najwyższy czas.