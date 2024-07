Nowy sklep internetowy Poczty Polskiej. Kupisz tu wszystko od mydła po książki

Poczta Polska uruchomiła nowy sklep internetowy, który oferuje szeroki asortyment produktów, od artykułów szkolnych i biurowych, przez kosmetyki, aż po książki i torby podróżne. Inicjatywa ta ma na celu rozszerzenie oferty i umożliwienie klientom wygodnych zakupów online. Pytanie tylko, czy PP może liczyć się jako poważny gracz na rynku e-commerce?

Poczta Polska przenosi stragan do sieci

Nowy sklep internetowy Poczty Polskiej jest dostępny pod adresem sklep.poczta-polska.pl. Oferuje on kilka tysięcy produktów z różnych kategorii. Asortyment obejmuje artykuły szkolne i biurowe, kosmetyki, produkty dla dzieci, galanterię, upominki, gadżety oraz produkty dla domu i ogrodu. W sklepie można również znaleźć unikalne znaczki pocztowe, kartony, koperty i foliopaki. Każdy produkt jest dokładnie opisany i opatrzony zdjęciem.

Strona główna sklepu internetowego Poczty Polskiej (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Poczta Polska, oprócz tradycyjnych usług pocztowych, oferuje teraz możliwość zakupu szerokiej gamy produktów online, co jest krokiem w stronę zwiększenia swojej obecności w świecie e-commerce. Dotychczas Poczta Polska prowadziła dwa sklepy internetowe: sklep filatelistyczny i sklep z artykułami do pakowania i wysyłki, a także umożliwiała zamawianie prenumeraty prasy przez internet. Nowy sklep łączy te wszystkie funkcje i rozszerza ofertę o nowe kategorie produktów.

Co oferuje sklep?

Poczta Polska przekonuje, że zakupy w nowym sklepie internetowym są łatwe i bezpieczne. Klienci mogą płacić za pomocą różnych metod, w tym przelewu, karty płatniczej, Blika, Google Pay i Apple Pay. Ponadto Poczta Polska zainwestowała w nowe systemy i rozwiązania magazynowe, które mają na celu przyspieszenie wysyłki zamówień.

Po złożeniu zamówienia klienci otrzymują powiadomienia e-mail o zmianach jego statusu. Użytkownicy aplikacji Pocztex Mobile mają możliwość śledzenia drogi przesyłki na ekranie swojego smartfona lub innego urządzenia mobilnego. Przesyłki mogą być dostarczane do punktu odbioru lub bezpośrednio pod wskazany adres. Sama witryna sklepu została zaprojektowana w atrakcyjnej szacie graficznej z funkcjonalnościami, które ułatwiają nawigację i zakupy. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, klienci mogą łatwo znaleźć interesujące ich produkty i szybko sfinalizować zakupy.

Nowy sklep internetowy Poczty Polskiej to kolejny krok w stronę cyfryzacji usług i rozszerzenia oferty dla klientów. Pozostaje jednak pytanie o to, czy dla wielu osób nie będzie wygodnie, a niejednokrotnie taniej zamówić te same produkty np. na Allegro lub w serwisie OLX. Miejmy jednak nadzieje, że dzięki otwarciu sklepu w sieci, chociaż część „straganów” z rozmaitymi produktami zniknie z fizycznych placówek pocztowych.