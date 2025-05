Tani smartfon z ekranem 120 Hz, głośnikami stereo i IP54 do kupienia w Polsce

Osoby, chcące kupić tani smartfon w Polsce, mają od teraz większy wybór, ponieważ do sprzedaży trafił nowy model znanej marki, który ma kilka mocnych stron.

TCL 60R 5G to tani smartfon z kilkoma mocnymi stronami

Smartfon TCL 60R 5G został oficjalnie zaprezentowany na początku marca 2025 roku podczas targów MWC 2025 w Hiszpanii. Nie dowiedzieliśmy się jednak wówczas, czy trafi do sprzedaży w Polsce, a jeśli tak, to ile będzie kosztował. Dziś to już wiemy.

Zanim przejdziemy jednak do ceny, warto najpierw w kilku słowach opowiedzieć, co zaoferuje Wam smartfon TCL 60R 5G, ponieważ to specyfikacja urządzenia najpierw musi spełnić Wasze oczekiwania. Tak samo jak wygląd, a ten na pewno będzie atrakcyjny dla wielu klientów w Polsce.

TCL 60R 5G (źródło: TCL)

Pomimo niskiej ceny, smartfon TCL 60R 5G oferuje duży ekran – bo o przekątnej 6,67 cala – z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aczkolwiek równocześnie ma on rozdzielczość tylko HD+ (1600×720 pikseli), w związku z czym dla niektórych osób wyświetlany obraz może być niewystarczająco ostry. Szczytowa jasność to z kolei 480 nitów, czyli także niewiele.

Wśród zalet tego modelu należy też wymienić głośniki stereo, złącze słuchawkowe 3,5 mm i obudowę, odporną na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP54, a także akumulator o pojemności 5200 mAh, który według deklaracji producenta zapewni nawet 2 dni pracy po pełnym naładowaniu.

Akumulator można ładować przewodowo (przez port USB-C) maksymalnie z mocą 10 W, więc ładowanie zajmie niestety dużo czasu (ładowarka nie wchodzi jednak w skład zestawu sprzedażowego).

TCL 60R 5G (źródło: TCL)

Smartfon TCL 60R 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji również 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci z możliwością rozszerzenia w obu przypadkach, odpowiednio o 8 GB kosztem pamięci wewnętrznej i 2 TB za pomocą karty microSD.

Ponadto urządzenie zostało wyposażone w procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz z modemem 5G (6 nm), aparaty 50 Mpix + VGA do efektu bokeh na tyle i 8 Mpix na przodzie, moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5 i NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dual SIM (2x nano SIM). Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 15, ma wymiary 165,62×76,2×8,16 mm i waży 190 gramów.

Smartfon TCL 60R 5G – cena w Polsce, dostępność

Nowy smartfon marki TCL można już znaleźć w sklepie internetowym Media Expert (tutaj nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży) oraz sieci Orange, gdzie da się go już kupić bez abonamentu za 599 złotych (w 20 ratach 0% po 29,95 złotych każda; płatność jednorazowa nie jest możliwa).