Tańsze paliwo w weekend. Znaleźliśmy ciekawą propozycję

Jesteśmy już za połową maja 2025 roku, a im bliżej do wakacji, tym większe chęci na wyjazdy. Jedna z firm w Polsce przygotowała weekendową ofertę specjalną, dzięki której zaoszczędzicie aż 30 groszy na litrze paliwa. Co trzeba zrobić?

Nowa promocja na tańsze paliwo w weekend

My – Polacy – bardzo lubimy oszczędności i okazje, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się promocje na paliwo (jak te na majówkę 2025). Tym razem taką promocję przygotował T-Mobile wraz ze stacjami BP. Aby jednak zaoszczędzić aż 30 groszy na litrze paliwa, trzeba spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim należy dołączyć lub już być uczestnikiem programu lojalnościowego Magenta Moments. Użytkownicy programu mogą zbierać punkty – Serca, a następnie wymieniać je na rabaty, vouchery czy inne benefity. Serca można odebrać m.in. w Zakręcone Wtorki, odblokowując oferty, regularnie korzystając z aplikacji czy wykonując specjalne misje.

Nowa promocja Magenta Moments na stacjach BP (źródło: T-Mobile)

Tańsze paliwo o 30 groszy/litr dzięki T-Mobile

Aby skorzystać z rabatu w wysokości 30 groszy na każdy litr paliwa, należy wpierw odblokować ofertę za 100 Serc. Można to zrobić w aplikacji „Mój T-Mobile” od 16 maja 2025 roku. Akcja obowiązuje do 20 czerwca 2025 roku. Jeśli zatem na ten moment nie masz zebranych Serc – nic straconego, gdyż jeszcze możesz to nadrobić.

Z rabatu na można skorzystać w piątki, soboty i niedziele, tankując minimum 10 litrów. Obniżka obowiązuje na maksymalnie 30 litrów – jeśli zatankujesz więcej, nadwyżka zostanie policzona w regularnej cenie. Oferta obejmuje:

olej napędowy (diesel),

Pb95,

premium Pb98 Ultimate.

Z T-Mobile zaoszczędzisz na BP nie tylko na paliwie

T-Mobile zaznacza, że uczestnicy programu Magenta Moments znajdą w aplikacji nie tylko weekendowe obniżki na paliwo, ale także na inne usługi, świadczone przez BP. Użytkownicy będą mogli skorzystać z rabatów na myjniach automatycznych, gdzie zaoszczędzą 5 złotych na myciu w Programie Złotym. Z kolei w Wild Bean Cafe, gdzie serwowane są m.in. kanapki z „Selekcji Makłowicz”, zapłacisz 3 złote mniej. Okazje te można odblokować za 50 Serc.

Co ważne, każdy zdobyty kod można wykorzystać tylko jeden raz. Nowe kody będą dodawane co piątek do 20 czerwca 2025 roku.