Koniec z darmowymi zwrotami? InPost wprowadza nową opłatę

Polacy chętnie robią zakupy przez internet, ponieważ często mogą bezpłatnie odesłać zakupiony produkt, jeśli nie spełni on ich oczekiwań. InPost wprowadzi jednak nową usługę, która może zakończyć erę darmowych zwrotów.

Zakupy przez internet są atrakcyjne z wielu powodów. Po pierwsze, można je zrobić w każdym miejscu i o każdej porze – wystarczy urządzenie z dostępem do internetu. Po drugie, klienci najczęściej mogą wybrać dogodną dla siebie metodę dostawy – pod wskazany adres, do punktu odbioru lub do automatu paczkowego.

I w końcu, po trzecie, sklepy internetowe często zapewniają możliwość bezpłatnego zwrotu zakupionego produktu, jeśli ten nie spełni oczekiwań klienta. Ustawowo są to dwa tygodnie, lecz niektóre sklepy dają więcej czasu na ewentualną rezygnację.

InPost jest firmą, z której usług korzystają miliony mieszkańców Polski. Często współpracujące z nią sklepy pokrywają koszty zwrotów zakupionych przez klientów produktów, lecz wkrótce wiele z nich może z tego zrezygnować. Wszystko za sprawą wprowadzenia przez InPost nowej usługi i wiążącej się z nią opłaty.

Firma, kierowana przez Rafała Brzoskę (którego zespół chce, abyście wiedzieli, jaką dostaniecie emeryturę), opublikowała na swojej stronie nowe regulaminy i cenniki. W dokumentach, które zaczną obowiązywać od 29 maja 2025 roku, pojawiła się nowa usługa o nazwie Szybkie Zwroty.

W regulaminie zapisano, że klient biznesowy, posiadający umowę z InPostem, będzie mógł przenieść koszt zwrotu na kupującego – odbiorcę przesyłki. I choć jest to opcja, a nie jedyna, dostępna możliwość, to otwiera to drogę sprzedawcom do przerzucania kosztów zwrotu na swoich klientów.

W cenniku, obowiązującym od 29 maja 2025 roku, podano, że opłata za Szybkie Zwroty ma wynosić 12,99 złotych dla wszystkich gabarytów (A, B i C) oprócz XS, w którego przypadku nie będzie w ogóle dostępna.

Opłata za Szybkie Zwroty przez Paczkomat InPost będzie od 29 maja 2025 roku wynosiła 12,99 złotych dla gabarytu A, B i C (źródło: InPost)

