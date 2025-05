Xiaomi wraca do gry. Minęło osiem lat

Osiem lat to sporo czasu na naukę na błędach i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Xiaomi nie chce tego już dłużej ukrywać i właśnie poinformowało w chińskich mediach społecznościowych, że jest gotowe na podjęcie drugiej próby.

Po co Xiaomi własny procesor?

Całą potrzebę chińskiego giganta do opracowania własnego chipsetu napędzającego urządzenia mobilne można by skwitować polskim „jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze”. Byłaby to jednak płytka odpowiedź, choć z ziarnkiem prawdy w środku – w końcu własny układ mobilny oznacza, że nie trzeba płacić komuś za gotowy produkt, co może przełożyć się na spore oszczędności w przyszłości.

Nie można jednak zapomnieć o jeszcze dwóch argumentach „za”. Pierwszy z nich to możliwość większego wglądu w opracowywany układ, co może przełożyć się na lepszą współpracę SoC ze smartfonami i tabletami danego producenta. Drugi to prestiż – jeżeli chce się grać w najwyższej lidze, to warto próbować produkować własny, konkurencyjny procesor i wiedzą o tym Samsung, Apple i Huawei.

Procesor Xiaomi Xring 01 oficjalnie zapowiedziany

W końcu zakulisowe informacje przerodziły się w oficjalny komunikat ze strony Xiaomi. Na chińskiej platformie społecznościowej Weibo prezes i współzałożyciel Xiaomi, Lei Jun, opublikował krótkie oświadczenie – nowy chipset dedykowany smartfonom nazywa się Xring 01, a jego prezentacja odbędzie się jeszcze w maju 2025 roku.

Xiaomi Xring 01 (Źródło: Lei Jun | Weibo)

Jeżeli jednak chcecie wiedzieć więcej o nowym procesorze giganta, warto sprawdzić, co mają do powiedzenia informatorzy. Przykładowo – Digital Chat Station wspomniał niedawno, że prace nad Xring 01 zaczęły się jeszcze w 2015 roku. Jest to o tyle ciekawe, że pierwsza próba Xiaomi, czyli SoC Surge S1, który trafił tylko do modelu Mi 5c, zadebiutował w 2017 roku.

A co ze specyfikacją procesora? Wiele wskazuje na to, że przewidywania z początku kwietnia 2025 roku wciąż pozostają w mocy. Xring 01 będzie więc układem mobilnym, opracowanym w procesie litograficznym 4 nm TSMC N4P. Chipset otrzyma ośmiordzeniowe CPU w konfiguracji:

1 rdzeń Cortex-X925 z zegarem 3,2 GHz,

3 rdzenie Cortex-A725 o taktowaniu 2,6 GHz,

4 rdzenie Cortex-A520 o taktowaniu 2,0 GHz,

Za obliczenia graficzne odpowiadać będzie układ IMG DXT72 autorstwa Imagination Technologies. GPU o taktowaniu 1,3 GHz ma oferować moc przewyższającą układ graficzny Adreno 740, który możecie kojarzyć ze Snapdragona 8 Gen 2.

Przedpremierowe informacje składają się na obraz układu mobilnego, który nie pokona topowych rozwiązań pokroju SoC Snapdragon 8 Elite czy MediaTek Dimensity 9400, ale będzie w stanie zaoferować flagową wydajność. Po raz pierwszy Xring 01 powinniśmy zobaczyć w Xiaomi 15s i mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowy eksperyment producenta.