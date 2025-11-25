Tani składak powróci. Nadrobi zaległości do konkurencji

Dla osób, którym marzy się tani smartfon składany, Nubia Flip wydaje się jedną z najsensowniejszych opcji. Niedawno na rynku zadebiutowała druga generacja, a w sieci właśnie pojawiły się rendery trzeciej, za sprawą Evana Blassa. Zanosi się na dobrą zmianę.

Składany smartfon Nubia Flip 3 na pierwszych renderach

Rendery ujawniają kolejny etap projektowego progresu firmy ZTE. Pierwsza Nubia Flip miała na klapce tylko mały, okrągły ekranik do wyświetlania powiadomień, wypuszczona na początku 2025 roku Nubia Flip 2 oferowała już większy, 3-calowy panel w kształcie prostokąta, a w kolejnej generacji mamy mieć już do czynienia z rozwiązaniem zbliżonym do tego, co widzieliśmy u konkurentów.

Mówiąc wprost: Nubia Flip 3 zostanie wyposażona w dodatkowy wyświetlacz wypełniający całą klapkę, zostawiając jedynie miejsce na aparaty. Tym samym firma ZTE zaproponuje konkretną alternatywę dla modeli takich jak Samsung Galaxy Z Flip 7 czy Motorola Razr 60 Ultra.

Rendery smartfona Nubia Flip 3 (źródło: Evan Blass/X)

Niestety, Evan Blass nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat tego, co konkretnie zaoferuje nowy składak firmy ZTE. Przypomnę więc tylko, że Nubia Flip 2 jest wyposażona w procesor MediaTek Dimensity 7300X, sparowany z maksymalnie 12 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki, do tego ma akumulator o pojemności 4325 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W, wewnętrzny ekran OLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz aparat 50 Mpix na zewnątrz i 32 Mpix wewnątrz.

Nadciąga też Nubia Fold – większy składak firmy ZTE

Okazuje się jednak, że wraz z trzecim flipem ZTE zamierza wprowadzić na rynek także swój pierwszy smartfon składany jak książka (w stylu takich urządzeń jak Samsung Galaxy Z Fold 7 czy Honor Magic V5): Nubia Fold. W przypadku tego modelu również możemy zobaczyć rendery, ale – ponownie – nie znamy żadnych szczegółów technicznych.

Rendery smartfona Nubia Fold (źródło: Evan Blass/X)

Sam producent póki co milczy na temat tych dwóch modeli. Można jednak przypuszczać, że ich zapowiedzi doczekamy się już niebawem – jeśli nie w tym roku, to w pierwszych miesiącach przyszłego.