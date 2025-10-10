Tani laptop, który Cię zaskoczy

Na polskim rynku zadebiutował nowy, tani laptop, który może Cię pozytywnie zaskoczyć. Oczywiście trzeba być gotowym na kompromisy, ponieważ niska cena nie wzięła się znikąd.

Tani laptop też może pozytywnie zaskoczyć

W sklepach bez problemu można znaleźć dobry laptop do 3000 złotych, a nawet za mniejszą kwotę. Najnowszy model polskiej marki Techbite, za którą odpowiada polska firma mPTech, należy do kategorii jeszcze bardziej przystępnych cenowo.

Techbite Pix 3 15.6 (źródło: mPTech)

Mimo niskiej ceny oferuje duży wyświetlacz, bo o przekątnej 15,6 cala. Jego rozdzielczość to Full HD 1920×1080 pikseli (proporcje 16:9). Jest to matryca IPS z odświeżaniem 60 Hz, którą w dodatku można odchylić o nawet 180 stopni, czyli położyć „na płasko”.

Laptop ma też dużo złączy, w tym USB-C. Oprócz niego do dyspozycji użytkownika są USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x2), HDMI, RJ-45 i 3,5 mm, a także slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Ponadto Techbite Pix 3 15.6 obsługuje łączność Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 2,4 i 5 GHz.

„Pod maską” urządzenia producent umieścił z kolei czterordzeniowy procesor Intel N150 o częstotliwości taktowania 3,6 GHz, który zapewni przeciętną wydajność. Laptop ten jest przeznaczony do podstawowych zadań, jak nauka i niewymagająca dużych zasobów praca biurowa, a nie do grania.

Techbite Pix 3 15.6 (źródło: mPTech)

Szczególnie że w zestawie producent zapewnia roczną licencję na pakiet Microsoft Office. Może to być zatem dobry laptop dla ucznia i studenta (jeśli jednak szukacie lepszego, zajrzyjcie do podlinkowanego przed chwilą artykułu).

Laptop Techbite Pix 3 15.6 ma na pokładzie też 8 GB RAM LPDDR4 i dysk SSD o pojemności 128 GB, a także akumulator 5000 mAh, który ma wystarczyć na maksymalnie 6 godzin pracy. Jego naładowanie do pełna potrwa zaś nieco ponad 2 godziny.

Sprzęt fabrycznie ma zainstalowany system Windows 11 Home S (ograniczający dostępność aplikacji do tych w sklepie Microsoft Store), ale użytkownik może przejść na wersję Windows 11 Home, aczkolwiek należy pamiętać, że później nie da się wrócić do wydania z literką „S”.

Techbite Pix 3 15.6 to tani laptop do nauki i pracy biurowej

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 1599 złotych. Sprzęt będzie można kupić w sklepie producenta oraz u operatorów Orange i Plus.