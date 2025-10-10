Tani laptop, który Cię zaskoczy

tani laptop techbite pix 3 15.6
Na polskim rynku zadebiutował nowy, tani laptop, który może Cię pozytywnie zaskoczyć. Oczywiście trzeba być gotowym na kompromisy, ponieważ niska cena nie wzięła się znikąd.

Tani laptop też może pozytywnie zaskoczyć

W sklepach bez problemu można znaleźć dobry laptop do 3000 złotych, a nawet za mniejszą kwotę. Najnowszy model polskiej marki Techbite, za którą odpowiada polska firma mPTech, należy do kategorii jeszcze bardziej przystępnych cenowo.

Mimo niskiej ceny oferuje duży wyświetlacz, bo o przekątnej 15,6 cala. Jego rozdzielczość to Full HD 1920×1080 pikseli (proporcje 16:9). Jest to matryca IPS z odświeżaniem 60 Hz, którą w dodatku można odchylić o nawet 180 stopni, czyli położyć „na płasko”.

Laptop ma też dużo złączy, w tym USB-C. Oprócz niego do dyspozycji użytkownika są USB 2.0 (x1), USB 3.0 (x2), HDMI, RJ-45 i 3,5 mm, a także slot na kartę microSD o pojemności do 1 TB. Ponadto Techbite Pix 3 15.6 obsługuje łączność Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 2,4 i 5 GHz.

„Pod maską” urządzenia producent umieścił z kolei czterordzeniowy procesor Intel N150 o częstotliwości taktowania 3,6 GHz, który zapewni przeciętną wydajność. Laptop ten jest przeznaczony do podstawowych zadań, jak nauka i niewymagająca dużych zasobów praca biurowa, a nie do grania.

Szczególnie że w zestawie producent zapewnia roczną licencję na pakiet Microsoft Office. Może to być zatem dobry laptop dla ucznia i studenta (jeśli jednak szukacie lepszego, zajrzyjcie do podlinkowanego przed chwilą artykułu).

Laptop Techbite Pix 3 15.6 ma na pokładzie też 8 GB RAM LPDDR4 i dysk SSD o pojemności 128 GB, a także akumulator 5000 mAh, który ma wystarczyć na maksymalnie 6 godzin pracy. Jego naładowanie do pełna potrwa zaś nieco ponad 2 godziny.

Sprzęt fabrycznie ma zainstalowany system Windows 11 Home S (ograniczający dostępność aplikacji do tych w sklepie Microsoft Store), ale użytkownik może przejść na wersję Windows 11 Home, aczkolwiek należy pamiętać, że później nie da się wrócić do wydania z literką „S”.

Techbite Pix 3 15.6 to tani laptop do nauki i pracy biurowej

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 1599 złotych. Sprzęt będzie można kupić w sklepie producenta oraz u operatorów Orange i Plus.

