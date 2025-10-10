Xiaomi Mix Flip
Xiaomi Mix Flip (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)
Promocje

Ten świetny składak może być Twój za mniej niż połowę ceny

Wojciech Kulik·
Strona główna
Promocje
Ten świetny składak może być Twój za mniej niż połowę ceny

Trwa promocja, dzięki której możesz naprawdę sporo zaoszczędzić na zakupie jednego z najlepszych składaków na rynku. Xiaomi Mix Flip kosztuje teraz mniej niż połowę tego, co w dniu premiery.

Smartfon Xiaomi Mix Flip to świetny składak. Teraz możesz go kupić za połowę ceny

W recenzji smartfona Xiaomi Mix Flip z lutego 2025 roku Kasia napisała, że to naprawdę fajny smartfon, tylko jeszcze trochę zbyt wysoko wyceniony. Wtedy jednak trzeba było za niego zapłacić 4789 złotych, co – swoją drogą – i tak było sporą obniżką, bo w dniu premiery model ten kosztował 5699 złotych.

Od momentu debiutu Xiaomi Mix Flip w Polsce minął nieco ponad rok i teraz regularna cena wynosi 3399 złotych. W sklepie RTV Euro AGD trwa promocja, dzięki której możesz kupić ten smartfon jeszcze taniej – jeśli skorzystasz, zapłacisz mniej niż połowę startowej ceny.

Krótko mówiąc: w RTV Euro AGD smartfon Xiaomi Mix Flip kosztuje teraz jedynie 2699 złotych – o 700 złotych mniej niż normalnie i o 3000 złotych mniej niż w dniu premiery. Obniżona cena obowiązuje do 14 października 2025 roku, więc musisz się pospieszyć. W razie czego możesz też rozłożyć zakup na 30 rat 0% ( i jeszcze zyskać kod o wartości 180 złotych na kolejne zakupy).

Gdzie kupić?

Xiaomi Mix Flip

ok. 2699 zł
(Przybliżona cena z dnia: 10 października 2025)
RTV Euro AGD
Zawiera linki afiliacyjne.

Co oferuje i jaki jest smartfon Xiaomi Mix Flip?

To naprawdę dobra cena jak na składany smartfon typu flip z 6,86-calowym wyświetlaczem wewnętrznym i dobrze przemyślanym, 4-calowym panelem zewnętrznym. Oba ekrany oferują odświeżanie do 120 Hz i jasność sięgającą 3000 nitów.

Sercem urządzenia jest ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5X. Jest też 512 GB pamięci UFS 4.0, a akumulator o pojemności 4780 mAh można ładować z mocą 67 W. Sekcję fotograficzną zaś tworzą dwa aparaty 50 Mpix na zewnątrz (główny f/1.7 z OIS i teleobiektyw f/2.0 z 2-krotnym zoomem optycznym) oraz kamerka 32 Mpix (f/2.0) do selfie.

Xiaomi Mix Flip (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartfon obsługuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, a jego waga wynosi 192 gramy. Po rozłożeniu wymiary to 167,5×74,02×7,8 mm, a po złożeniu – 85,54×74,02×15,99 mm.

W recenzji Kasia doceniła też skuteczny czytnik linii papilarnych, bardzo dobre głośniki oraz design i jakość wykonania. Dla porządku dodam, że po stronie minusów znalazły się przede wszystkim trzy braki: odporności na wodę i kurz, obsługi eSIM oraz ultraszerokokątnego aparatu.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas