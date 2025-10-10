Ten świetny składak może być Twój za mniej niż połowę ceny

Trwa promocja, dzięki której możesz naprawdę sporo zaoszczędzić na zakupie jednego z najlepszych składaków na rynku. Xiaomi Mix Flip kosztuje teraz mniej niż połowę tego, co w dniu premiery.

Smartfon Xiaomi Mix Flip to świetny składak. Teraz możesz go kupić za połowę ceny

W recenzji smartfona Xiaomi Mix Flip z lutego 2025 roku Kasia napisała, że to naprawdę fajny smartfon, tylko jeszcze trochę zbyt wysoko wyceniony. Wtedy jednak trzeba było za niego zapłacić 4789 złotych, co – swoją drogą – i tak było sporą obniżką, bo w dniu premiery model ten kosztował 5699 złotych.

Od momentu debiutu Xiaomi Mix Flip w Polsce minął nieco ponad rok i teraz regularna cena wynosi 3399 złotych. W sklepie RTV Euro AGD trwa promocja, dzięki której możesz kupić ten smartfon jeszcze taniej – jeśli skorzystasz, zapłacisz mniej niż połowę startowej ceny.

Krótko mówiąc: w RTV Euro AGD smartfon Xiaomi Mix Flip kosztuje teraz jedynie 2699 złotych – o 700 złotych mniej niż normalnie i o 3000 złotych mniej niż w dniu premiery. Obniżona cena obowiązuje do 14 października 2025 roku, więc musisz się pospieszyć. W razie czego możesz też rozłożyć zakup na 30 rat 0% ( i jeszcze zyskać kod o wartości 180 złotych na kolejne zakupy).

Gdzie kupić? Xiaomi Mix Flip ok. 2699 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Co oferuje i jaki jest smartfon Xiaomi Mix Flip?

To naprawdę dobra cena jak na składany smartfon typu flip z 6,86-calowym wyświetlaczem wewnętrznym i dobrze przemyślanym, 4-calowym panelem zewnętrznym. Oba ekrany oferują odświeżanie do 120 Hz i jasność sięgającą 3000 nitów.

Sercem urządzenia jest ex-topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5X. Jest też 512 GB pamięci UFS 4.0, a akumulator o pojemności 4780 mAh można ładować z mocą 67 W. Sekcję fotograficzną zaś tworzą dwa aparaty 50 Mpix na zewnątrz (główny f/1.7 z OIS i teleobiektyw f/2.0 z 2-krotnym zoomem optycznym) oraz kamerka 32 Mpix (f/2.0) do selfie.

Xiaomi Mix Flip (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartfon obsługuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, a jego waga wynosi 192 gramy. Po rozłożeniu wymiary to 167,5×74,02×7,8 mm, a po złożeniu – 85,54×74,02×15,99 mm.

W recenzji Kasia doceniła też skuteczny czytnik linii papilarnych, bardzo dobre głośniki oraz design i jakość wykonania. Dla porządku dodam, że po stronie minusów znalazły się przede wszystkim trzy braki: odporności na wodę i kurz, obsługi eSIM oraz ultraszerokokątnego aparatu.