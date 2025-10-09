Aparat, który przeniesie Cię do czasów Twojej młodości

Na rynku pojawił się aparat, którego głównym celem jest przeniesienie Cię do czasów dzieciństwa i młodości. Sprzęt ten został jednak stworzony na miarę dzisiejszych technologii, dzięki czemu nie wymaga, żebyście od razu w piwnicy tworzyli własną ciemnię albo kupowali skaner do klisz.

Z tym aparatem cofniesz się o jakieś 25 lat, choć nie do końca

Aparaty analogowe pamiętam jak przez mgłę, ale to właśnie dzięki nim mam setki zdjęć. Jednym z głównych problemów, jaki z nimi kojarzę, to brak możliwości podglądu zdjęć – wpierw trzeba było je wywołać (ewentualnie podejrzeć kliszę). Ponadto większość wymagała ręcznego ustawienia ostrości czy czasu naświetlania, przez co w rękach niedoświadczonych fotografów zdjęcia nie zawsze wychodziły tak, jak tego oczekiwano.

Wygląda na to, że pomimo coraz lepszych aparatów wbudowanych do smartfonów, które od 15 lat intensywnie rozwija np. Samsung, trochę zatęskniliśmy za tymi kompaktowymi aparatami analogowymi. Marka Flashback właśnie zaprezentowała aż 8 różnych wariantów takich urządzeń, określanych mianem retro.

Model One35 V2 35 mm na pierwszy rzut oka przypomina zabawkę, w praktyce jest to jednak pełnoprawny aparat. Kompaktowy sprzęt, opracowany przez Flashback, oferuje lampę błyskową ksenonową w przedniej części obudowy, którą można włączyć bezpośrednio za pomocą suwaka. Ponadto z tyłu umieszczono pokrętło symulujące nakręcanie filmu.

Flashback One35 V2 (źródło: Flashback)

Wewnątrz natomiast nie znajdziecie kliszy 35 mm, a matrycę o rozdzielczości 13 Mpix – producent nie zdradza informacji na temat rozmiaru matrycy czy zainstalowanego obiektywu. Jak twierdzi Notebookcheck, możliwe, że zrobione zdjęcia są zapisywane w pliku DNG RAW. Aparat wyposażono też we wbudowany akumulator, który – zgodnie z deklaracją producenta – naładowany do pełna powinien wystarczyć na 2 miesiące działania (lub 15 rolek).

Aparat bez kliszy i ekranu, ale z zachowaniem klimatu retro

Jak wyżej wspomniałam Flashback One35 V2 pozbawiony jest ekranu i kliszy, a zdjęcia zapisywane są w pamięci urządzenia. Fotografie można pobrać na telefon, komputer czy tablet za pośrednictwem kabla USB typu C, przez Wi-Fi lub Bluetooth.

Co ciekawe, aby zachować styl retro użytkownicy mogą zobaczyć swoje zdjęcia dopiero po 24 godzinach. Na prośbę użytkowników producent wdrożył jednak tryb Digicam, który pozwala na przeglądanie zdjęć od razu po ich wykonaniu i zsynchronizowaniu aparatu z aplikacją mobilną Flashback.

Cena Flashback One35 V2

Flashback One35 V2 jest obecnie dostępny w ramach przedsprzedaży za 369 złotych – sprzęt można zamawiać przez stronę internetową. Wysyłka ma zostać zrealizowana do 27 listopada 2025 roku.