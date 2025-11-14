Szukasz taniego abonamentu? Pojawiła się nowa oferta

Jeden z operatorów świętuje swoje 10-te urodziny. Z tej okazji wystartował z kilkoma nowymi promocjami na abonament komórkowy, obejmujący nielimitowane rozmowy, wiadomości i pakiet internetu. Ceny startują już od 15 złotych za miesiąc.

Nowy tani abonament w ofercie lajt mobile

Operator lajt mobile wystartował z nowymi promocjami z okazji swoich 10. urodzin. W ofercie aż trzy rozwiązania do wyboru. Pierwsza opcja – najtańsza – została wyceniona na 15 złotych miesięcznie. W ramach abonamentu użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 1 GB internetu.

Druga propozycja – poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami – obejmuje paczkę internetu 10 GB (w tym 5,96 GB w roamingu UE). Wszystko to kosztuje zaledwie 10 złotych przez pierwsze trzy miesiące. Od 4. miesiąca koszt abonamentu wyniesie 20 złotych. W ramach trzeciej, urodzinowej promocji, za 29 złotych otrzymasz nielimitowane połączenia, SMS-y, MMS-y oraz paczkę 100 GB internetu (w tym 8,64 GB w roamingu UE).

Promocja z okazji 10-tych urodzin (źródło: lajt mobile)

Warto podkreślić, że powyższe ceny uwzględniają rabaty, takie jak 5 złotych za e-fakturę, 5 złotych za zgodę marketingową oraz rabat 20 złotych z tytułu tzw. Bonusu Krajowego. Każda oferta oparta jest na zawarciu umowy na tyle, na ile chcesz – możesz zrezygnować z usługi w dowolnym momencie. Ponadto korzystasz z zasięgu 5G, WoLTE i Wi-Fi Calling.

Jak zamówić abonament w lajt mobile?

Wykupienie abonamentu w lajt mobile jest bardzo proste i nie wymaga wychodzenia z domu. Wystarczy, że zdecydujesz się na jeden z dostępnych pakietów, a następnie wypełnisz formularz w internecie. Operator daje także możliwość przeniesienia numeru do swojej sieci – należy to oznaczyć w wypełnianym formularzu.

Po uzupełnieniu dokumentu konieczne jest potwierdzenie zamówienia np. przelewając symboliczną złotówkę – kwota ta zostanie przekazana na akcję „lajtowe pomaganie”. Ostatnim krokiem jest już tylko odebranie karty SIM w automacie paczkowym lub od kuriera.

Jak zamówić abonament komórkowy w lajt mobile? (źródło: lajt mobile)

Jeśli szukasz taniej oferty nie na abonament komórkowy, sprawdź najtańsze oferty na kartę.