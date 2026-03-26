
W Polsce powstaną Kluby Rozwoju Cyfrowego. Rząd wyda na nie prawie miliard złotych

Grzegorz Dąbek·
W Polsce powstaną Kluby Rozwoju Cyfrowego. Rząd wyda na nie prawie miliard złotych

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło dziś, że w całej Polsce powstaną Kluby Rozwoju Cyfrowego. Rząd zamierza przeznaczyć na ten cel blisko jeden miliard złotych.

Kluby Rozwoju Cyfrowego w Polsce za prawie miliard złotych. Skąd rząd weźmie na to pieniądze?

Resort cyfryzacji zapowiedział, że w całym kraju będą funkcjonowały Kluby Rozwoju Cyfrowego. Już teraz działa – w ramach pilotażu – kilka tego typu miejsc, jednak celem jest uruchomienie ponad 2000 kolejnych. Ma to być możliwe dzięki pozyskaniu blisko miliarda złotych dofinansowania unijnego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

2066 nowych Klubów Rozwoju Cyfrowego powstanie dzięki konkursowi na dofinansowanie, który już ruszył. O pieniądze (łącznie w puli jest dokładnie 975857660,14 złotych) mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje nauki, edukacji i kultury oraz uczelnie. Dopuszczalne jest również partnerstwo.

Podmioty, które wygrają konkurs, będą odpowiedzialne za organizację sieci klubów, współpracę z gminami oraz wsparcie w rekrutacji, doposażeniu i promocji działań. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że Kluby Rozwoju Cyfrowego będą działały w miejscach dobrze znanych lokalnym społecznościom.

Komu i czemu będą służyły Kluby Rozwoju Cyfrowego?

Kluby Rozwoju Cyfrowego będą skierowane do osób dorosłych oraz zapewniać stały dostęp do praktycznej nauki korzystania z nowych technologii, e-zdrowia i e-administracji. Mają bowiem pomagać rozwijać mieszkańcom Polski kompetencje cyfrowe, które dziś są piętą achillesową wielu Polaków.

W lutym 2025 roku Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło dane, z których wynika, że choć 85% mieszkańców kraju nad Wisłą korzysta codziennie z internetu, to jedynie połowa Polek i Polaków ma co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe. Właśnie dlatego zdecydowano się uruchomić platformę szkoleniową, na której można nauczyć się nowych umiejętności cyfrowych – jest ona dostępna pod adresem cyfrowaforma.gov.pl.

Kluby Rozwoju Cyfrowego pozwolą zwiększyć odsetek mieszkańców Polski, którym cyfrowe technologie nie są całkowicie obce. Celem jest nauka obsługi urządzeń cyfrowych oraz korzystania z usług elektronicznych, ale nie tylko, ponieważ – dzięki działaniu na szczeblu lokalnym – mają wspomóc również budowanie więzi społecznych poprzez wspólną naukę i wymianę doświadczeń.

Zajęcia mają być prowadzone przez odpowiednio przygotowanych edukatorów, którzy dopasują program do potrzeb lokalnej społeczności.

