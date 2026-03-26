Google wbiło szpilę Apple. Android lepszy od iOS

Choć Apple i Google łączą więzi biznesowe, to każda z firm promuje swoje produkty i rozwiązania. Gigant z Mountain View właśnie wbił szpilę kolegom z nieodległego Cupertino.

Android + Google Chrome to najlepsze połączenie

Choć Google Chrome nie jest już domyślną przeglądarką na Androidzie na całym świecie (w Europie nie może być z uwagi na wymogi prawne – użytkownicy wybierają ją podczas konfiguracji urządzenia), to wciąż jest ona najpopularniejszym programem do przeglądania zasobów internetu (i to nie tylko na Androidzie).

Teraz firma z Mountain View twierdzi jednak, że Google Chrome i Android to najlepsze – bo zapewniające najszybsze działanie – połączenie do surfowania po sieci, a przynajmniej tak wynika z testów, przeprowadzonych przy użyciu Speedometer i LoadLine.

Pierwszy z nich mierzy responsywność aplikacji internetowej poprzez pomiar czasu symulowanych interakcji użytkownika z różnymi obciążeniami i jest wykorzystywany przez wszystkie główne silniki wyszukiwania. Wysoki wynik testu wykonanego przy użyciu Speedometer odczytywany jest jako bardziej płynne i dynamiczne odczucia podczas stukania, przewijania lub pisania na stronie internetowej.

Z kolei LoadLine oblicza, w jakim czasie po kliknięciu linku wyświetlała się strona internetowa. Test ten został opracowany wspólnie przez zespoły odpowiedzialne za system Android i przeglądarkę Google Chrome we współpracy z producentami SoC i partnerami OEM.

Google Chrome jest dużo szybszy na Androidzie niż na iOS

Amerykanie przeprowadzili test na trzech smartfonach z Androidem (każde z nich pochodziło od innego producenta) oraz jednym z „konkurencyjną platformą dla smartfonów” – pod tym sformułowaniem musi kryć się iOS, ponieważ dziś globalnie nie liczy się żaden inny system operacyjny.

źródło: Chromium Blog

Choć wyniki testów, przeprowadzonych z użyciem Speedometer 3.1 i LoadLine 2.1 na poszczególnych smartfonach z Androidem są różne, to w każdym przypadku są wyższe niż test wykonany na iPhonie. Trzeba jednak zauważyć, że przynajmniej w teście Speedometer poradził sobie tylko minimalnie gorzej niż jeden z trzech smartfonów z Androidem.

Mimo to amerykański gigant chwali się, że przeprowadzone testy pokazały „nie widzianą nigdy wcześniej responsywność na urządzeniach mobilnych”, która była możliwa dzięki głębokiej integracji pionowej obejmującej sprzęt, system operacyjny Android i silnik Chrome.

Firma zauważyła też, że niektóre flagowe smartfony z Androidem poprawiły swój wynik w Speedometer i LoadLine o 20-60% rok do roku względem bezpośrednich poprzedników. W praktyce oznacza to, że strony internetowe ładują się o 4-6% szybciej, a interakcje w wyższych percentylach są szybsze o 6-9%.