W Mój Orange pojawiła się wyczekiwana funkcja związana z bezpieczeństwem

Pomarańczowy operator poinformował o wprowadzeniu nowego mechanizmu bezpieczeństwa w Mój Orange. Konta użytkowników będą teraz znacznie lepiej chronione.

Wyższy poziom bezpieczeństwa w Mój Orange

Uważam, że to użytkownik i jego świadomość zagrożeń to dwa główne elementy, które wpływają na poziom ochrony danych w internecie. Nie oznacza to jednak, że funkcje bezpieczeństwa są zbędne. Co więcej, odpowiednio zaprojektowane rozwiązania mogą okazać się niemal równie ważną tarczą chroniącą przed różnymi zagrożeniami.

W związku z tym, że funkcje bezpieczeństwa są bardzo ważne, to zdecydowanie miło jest poinformować użytkowników Mój Orange o wprowadzeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), z którego można korzystać zarówno w przypadku mobilnej aplikacji, jak i logowania się przez stronę internetową.

Należy zaznaczyć, że wdrożenie 2FA w Mój Orange zostało podzielone na etapy. Pierwsza grupa, która zyska dostęp do tego rozwiązania, dowie się o tym już dziś, tj. 12 września 2024 roku. Wybrani użytkownicy otrzymają komunikat w aplikacji, w którym zostaną poproszeni o sprawdzenie, czy wprowadzili właściwy numer telefonu w Mój Orange. Ponadto zostaną przeprowadzeni krok po kroku przez cały proces, który ma na celu aktywowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Kilka dni później pojawi się kolejny komunikat, tym razem informujący, że 2FA zostało już uruchomione. Po jego odczytaniu użytkownik zostanie wylogowany z aplikacji, co wynika z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa. Następnie pozostanie tylko ponownie się zalogować, korzystając już z 2FA, czyli wymagane będzie wprowadzenie wygenerowanego kodu, który zostanie dostarczony wiadomością.

Niektórzy muszą jeszcze trochę poczekać

Dlaczego uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie trafi od razu do wszystkich osób? Operator tłumaczy, że użytkowników Mój Orange jest naprawdę wielu, więc uruchomienie nowej funkcji bezpieczeństwa dla dużej grupy osób jest sporym wyzwaniem. Rozumiem, że niektórych taka polityka może zirytować, ale z drugiej strony, jeśli dzięki temu wdrażanie 2FA przebiegnie bezproblemowo, to warto poczekać.

Oczywiście sama funkcja 2FA nie sprawi, że nasze dane i konto w Mój Orange staną się fortecą, której nikt nie zdobędzie. Nadal należy trzymać się zasad, które podnoszą poziom bezpieczeństwa. Przykładowo zaleca się ustawienie silnego hasła i to takiego, z którego nie korzystamy w innych usługach.