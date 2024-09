Nowe funkcje w TVP VOD. Ułatwią oglądanie

Telewizja Polska wprowadziła nowe funkcje do swojego serwisu streamingowego TVP VOD, które mają uczynić oglądanie jeszcze wygodniejszym. Nowa aktualizacja umożliwia korzystanie z funkcji „catch up”, która pozwala na oglądanie programów do 7 dni po ich premierze w telewizji. To nie wszystkie zmiany.

Nowości w TVP VOD

Jedną z najbardziej przydatnych nowości wprowadzonych do TVP VOD jest funkcja, która umożliwia oglądanie programów do 7 dni po ich emisji w telewizji linearnej. Dzięki temu widzowie nie muszą martwić się, że przegapią ulubione programy, ponieważ mogą je obejrzeć w dogodnym dla siebie momencie. Oprócz tego serwis VOD oferuje także funkcję „startover”, która pozwala rozpocząć oglądanie od początku programu już rozpoczętego oraz „timeshift”, umożliwiającą przewijanie programów na żywo.

Przez tydzień będzie można oglądać treści wyemitowane na antenach TVP1, TVP2, TVP Kultura, TVP Kobieta, TVP Sport, TVP Seriale, TVP HD, TVP Historia, TVP ABC, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Historia 2, Alfa TVP, TVP ABC 2, TVP Kultura 2, Telewizja Biełsat, TVP World, TVP Parlament Sejm, TVP Parlament Senat, a także na kanałach oddziałów terenowych TVP.

Działanie nowej funkcji TVP VOD (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Nowe funkcjonalności TVP VOD to kolejny krok w sukcesywnym rozwoju odświeżonej wersji serwisu streamingowego Telewizji Polskiej. Zmieniamy się dzięki wykorzystywaniu najnowszych technologii i udoskonalamy TVP VOD tak, by treści TVP były jeszcze lepiej dostępne dla naszych widzów, a serwis intuicyjny i wygodny w obsłudze. Monika Karasek – dyrektor TVP+

To nie wszystkie zmiany w TVP VOD

Dzięki funkcji Backward-EPG użytkownicy mogą szybko sprawdzić, które programy są dostępne do obejrzenia w VOD jeszcze przed ich planowaną emisją w telewizji. Są one oznaczone specjalną ikonką, co znacznie ułatwia nawigację. Nowe funkcje są dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i w wersji przeglądarkowej serwisu, co ma zapewnić maksymalną elastyczność.

Zmiany objęły również sam odtwarzacz TVP VOD. Teraz, oglądając program w trybie pełnoekranowym, użytkownicy mogą zmieniać kanały za pomocą strzałek góra/dół w przeglądarce internetowej lub przesuwając palcem na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo odtwarzacz informuje na bieżąco o czasie pozostałym do końca oraz o tym, co będzie emitowane w następnej kolejności.

Wszystkie nowe funkcje, w tym „timeshift”, „catch up” i „startover”, są dostępne bezpośrednio z poziomu odtwarzacza. Aby skorzystać z nowych opcji na urządzeniach mobilnych, wystarczy zaktualizować aplikację TVP VOD.