Nie do wiary – rewolucyjny iPhone ma być zaskakująco „tani”

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że całkowicie nowy iPhone 17 Slim, który może też nazywać się iPhone (17) Air, będzie nieprzyzwoicie drogim smartfonem. Najnowsze wieści wskazują, że Apple nie posunie się jednak do takiego szaleństwa.

iPhone 17 Slim / iPhone 17 Air podobno nie będzie tak drogi jak się spodziewaliśmy

Polityka cenowa giganta z Cupertino od wielu lat wzbudza wiele emocji. Nie wydawało się zatem niewiarygodne, że całkowicie nowy model będzie najdroższym w ofercie, mimo oferowania znacznie mniej niż aktualnie topowy iPhone Pro Max. A właśnie na taki scenariusz wskazywały wszystkie dotychczasowe doniesienia.

Tymczasem według informacji, podawanych przez jeden z południowokoreańskich serwisów, Apple zamierza pozycjonować model iPhone 17 Slim pod względem ceny podobnie jak do tej pory iPhone 16 Plus. Oznacza to, że należy spodziewać się ceny rozpoczynającej się od około 900 dolarów. W momencie polskiej premiery Amerykanie życzyli sobie od 4499 złotych.

Choć to wciąż wysoka cena za model z jednym aparatem i modemem 5G Apple, którego wydajność stoi pod znakiem zapytania, to jednak na pewno będzie zdecydowanie łatwiejsza do zaakceptowania. Szczególnie w połączeniu z efektem nowości, wszakże iPhone 17 Air nie będzie miał bezpośredniego poprzednika.

Za niebezpośredniego można uznać iPhone’a 6, który do tej pory dzierży miano najsmuklejszego smartfona Apple, ponieważ miał grubość 6,9 mm. Nadchodzący iPhone 17 Slim będzie jednak zauważalnie chudszy, bowiem ma mieć grubość zaledwie 6,25 mm.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

iPhone 17 Air / iPhone 17 Slim – specyfikacja będzie przeciętna

Mimo że do oficjalnej premiery pozostaje jeszcze około 9 miesięcy, specyfikacja iPhone 17 Slim jest już w większości znana. Oprócz pojedynczego aparatu na tyle (o rozdzielczości 48 Mpix, podobnie jak w pozostałych „Siedemnastkach) i modemu 5G Apple, na jego pokładzie znajdzie się 6,65-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 2740×1260 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz procesor Apple A19 i 8 GB RAM (aby urządzenie mogło zaoferować Apple Intelligence).

Ponadto specyfikacja iPhone 17 Air ma obejmować Dynamiczną Wyspę, Face ID i port USB-C. Jest też mowa o ramie z domieszką tytanu, ale ma go być mniej niż w modelach iPhone 15 Pro i 15 Pro Max.