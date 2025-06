T1 Phone to dziwny smartfon dla.. miłośników Trumpa

Jeśli zobaczyłbym zdjęcie T1 Phone na Facebooku czy X, pomyślałbym, że jest to kolejny scam. Tymczasem mamy do czynienia ze smartfonem, który został zaprezentowany przez synów Donalda Trumpa.

T1 Phone jest złoty, drogi i ma podejrzaną specyfikację

Amerykanie mogą pochwalić się naprawdę dobrymi smartfonami, takimi jak iPhone czy Google Pixel. Niewykluczone jednak, że dla niektórych osób są one jeszcze zbyt mało amerykańskie. Dlaczego? Mnie nie pytajcie, bowiem nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Jednak wiem, że dla tych osób przeznaczony jest T1 Phone, czyli nowy smartfon będący owocem jednego z nowych biznesów Erica Trumpa i Donalda Trumpa Jr., synów 47. prezydenta USA.

T1 Phone ma złotą obudowę, która – ze względu na zestaw trzech umieszczonych w charakterystyczny sposób aparatów – kojarzy się z tanimi smartfonami zbytnio przypominającymi iPhone’a. Wspomniane aparaty to: główny 50 Mpix, obiektyw makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix. Same aparaty również przypominają to, co możemy znaleźć w tych chińskich, tanich smartfonach, w których bardziej liczy się liczba aparatów, a nie jakość poszczególnych „oczek”.

Do dyspozycji użytkownika przeznaczony jest 6,78-calowy ekran AMOLED o maksymalnym odświeżaniu 120 Hz. Na jego górze znajduje się aparat 16 Mpix. Procesor nie jest znany, co może sugerować, że niekoniecznie jest czym się chwalić. We wnętrzu obudowy znalazło się miejsce dla 12 GB RAM i 256 GB na dane z opcją dołożenia kolejnych gigabajtów z wykorzystaniem karty pamięci. Smartfon ma czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem i funkcję odblokowywania po rozpoznaniu twarzy użytkownika.

(źródło: Trump Mobile)

T1 Phone działa pod kontrolą Androida 15, ma jacka 3,5 mm oraz USB Type-C (USB 2.0, wsparcie dla OTG). Akumulator o pojemności 5000 mAh można ładować z mocą do 20 W, co jest wynikiem słabym, ale Amerykanie chyba nie lubią zbyt szybko ładować swoich smartfonów, co potwierdzają iPhone’y i Pixele.

Ten specyficzny smartfon został wyceniony na 499 dolarów i obecnie oferowany jest w przedsprzedaży z zaliczką w wysokości 100 dolarów. Dość drogo.

The 47 Plan, czyli całkiem rozbudowany plan w sieci Trump Mobile

Wraz z T1 Phone przedstawiony został plan o nazwie The 47 Plan, który też jest częścią nowego biznesu, czyli sieci Trump Mobile. Podobno jest to rozwiązanie stworzone dla zapracowanych Amerykanów.

Za 47,45 dolarów miesięcznie klienci otrzymują m.in. nielimitowane rozmowy i SMS-y, 20 GB szybkiego internetu, połączenia międzynarodowe do 100 krajów, dostęp do porad medycznych przez telefon czy nawet pomoc drogową.