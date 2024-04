Redmi Pad Pro bez tajemnic? Przeciek zdradza specyfikację

Tablet Redmi Pad Pro jeszcze nie miał swojej premiery, a już poznaliśmy jego prawdopodobną specyfikację. Znany w branży informator pozwolił sobie nieco zakpić z planów firmy, dotyczących terminu podzielenia się ze światem nowinami o specyfikacji i udostępnić je na własną rękę. Co według plotek zaoferuje więc najnowszy sprzęt Xiaomi i co łączy go z pierwszym tabletem Poco?

Kolejny Redmi Pad na rynku

Tablety submarki Xiaomi nie są niczym nowym na rynku technologicznym i na naszym portalu mieliśmy możliwość obcowania z tym sprzętem. Mowa o Redmi Pad SE, który był chwalony przez Piotrka za oferowany stosunek ceny do jakości, a także o ponad półtorarocznym już Redmi Padzie, z którym Bartek zdążył się polubić podczas testów. Na horyzoncie czai się jednak nowszy przedstawiciel tejże kategorii sprzętowej, który ma mieć swoją premierę podczas konferencji zaplanowanej na 10 kwietnia 2024 roku, wraz z najnowszym smartfonem Redmi Turbo 3.

Grafiki promocyjne Redmi Pad Pro (źródło: Xiaomi)

Choć producent z Państwa Środka życzyłby sobie zapewne, aby wszelkie informacje dotyczące najnowszego tabletu ujrzały światło dzienne dopiero podczas wspomnianej konferencji, tak Digital Chat Station miał inne spojrzenie na sprawę. Znany leakster pozwolił sobie bowiem na zbyt wiele podzielenie się z zainteresowanymi ludźmi specyfikacją techniczną rzeczonego urządzenia, za pośrednictwem platformy społecznościowej Weibo. Co ciekawe, istnieje szansa, iż wnętrze Redmi Pad Pro będzie bliźniaczo podobne do tego, które znajdziemy w sprzęcie Poco.

Liczy się wnętrze

Wedle leakstera najnowszy sprzęt chińskiego producenta ma działać na procesorze Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, wspieranym przez 6 GB lub 8 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej, jednakże niestety nie podano jej standardu. Ekran LCD o przekątnej 12,1 cala zaoferuje rozdzielczość 2,5K oraz wspiera odświeżanie na poziomie 120 Hz, choć to akurat wiemy z zapowiedzi. Do klientów ma być dostarczany z preinstalowanym systemem z nakładką HyperOS.

Digital Chat Station zaznacza, iż wersja systemu ma pozwolić na obsługę dedykowanego rysika, także osoby, które uwielbiają firmowe akcesoria, mają powód do radości. Jeśli zaś chodzi o baterię, to ma ona pojemność 10000 mAh, co również już wiemy z grafik promocyjnych, a sam tablet wspierać ma ładowanie o mocy 33 W. Dostępne mają być 3 wersje: najtańsza ma oferować 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na dane, średnia rozszerzy dostępną przestrzeń na pliki do 256 GB, natomiast najdroższa wyposażona ma zostać w 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Niestety na tym informacje od Digital Chat Station się kończą. Nie znamy cen, ani nawet nie wiemy, czy tablet ten w ogóle trafi na rynek globalny, a jeśli tak, to czy pod tą nazwą. Istnieją bowiem plotki sugerujące, iż opisywany sprzęt będzie dystrybuowany na rynkach innych niż Chiński jako pierwszy tablet Poco. Na korzyść tej ploteczki przemawiać ma fakt, iż oznaczenia w bazie EWC dla urządzeń Redmi Pad Pro (2405CRPFDC) oraz tabletu Poco (2405CPCFBG), są do siebie dość podobne.

Cóż, dla mnie plotka ta zdaje się całkiem przekonująca i nie wydaje mi się, aby były to osobne urządzenia. Choć mogę się oczywiście mylić. Więcej szczegółów poznamy jednak na oficjalnej konferencji Xiaomi, która to odbędzie się już niebawem.