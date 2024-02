Premiera nowego tabletu Xiaomi coraz bliżej. Mamy dobre wieści

Xiaomi obecnie jest jednym z największych producentów tabletów na świecie i wszystko wskazuje na to, że nie zamierza (znowu zacząć) traktować tego segmentu po macoszemu. Do oferty marki wkrótce dołączy nowy model, który może być dostępny nie tylko w Chinach.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 zadebiutuje już wkrótce

O nowym tablecie marki mówi się już od dawna. Przez długi czas myśleliśmy, że zadebiutuje na rynku jako Pad 7 Pro, ale niedawno pojawiły się informacje, że producent ma wobec niego inne plany i będzie go sprzedawać pod inną nazwą – Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Rychłą premierę takiego modelu potwierdzili sami Chińczycy, umieszczając ten model na swojej oficjalnej stronie internetowej.

źródło: Xiaomi via Kartikey Singh

Co równie ważne – mowa o globalnej witrynie chińskiej marki, co jednoznacznie wskazuje, że producent nie zamierza ograniczać dostępności tego modelu wyłącznie do swojego rodzimego rynku. Na tę chwilę nie mamy jednak pewności, że Pad 6S Pro 12.4 trafi do sprzedaży również w Polsce, aczkolwiek się tego spodziewamy.

Wszystko zapewne stanie się jasne 25 lutego 2024 roku, gdyż na ten dzień Chińczycy zapowiedzieli swoją konferencję w Barcelonie przy okazji targów MWC 2024. Spodziewamy się, że tego dnia firma oficjalnie wprowadzi do Europy flagowe smartfony Xiaomi 14 i 14 Ultra, ale być może również Pad 6S Pro 12.4. Aktualnie musimy jednak cierpliwie czekać, chyba że wcześniej do sieci wycieknie cena urządzenia w euro – wtedy będziemy mieli już pewność.

Co zaoferuje nowy tablet chińskiej firmy?

To zdecydowanie będzie urządzenie dla użytkowników o wysokich wymaganiach, ponieważ producent zdecydował się wyposażyć ten model w ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Do tego na pokładzie znajdzie się nawet 24 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej, aczkolwiek nie zdziwcie się, jeśli taka konfiguracja nie trafi do sprzedaży w Europie.

Ponadto Pad 6S Pro 12.4 otrzyma wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz i akumulator o pojemności aż 10000 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C z mocą aż 120 W. Oprócz tego na załączonej powyżej grafice widać dwa aparaty z tyłu – główny ma mieć matrycę 50 Mpix, a drugi najpewniej zapewni obiektyw ultraszerokokątny.