Tak źle na rynku tabletów nie było od 12 lat

Tablety wciąż są obecne na rynku i cały czas do sprzedaży trafiają kolejne modele. Popyt na nie jest jednak relatywnie niewielki, o czym świadczy najnowszy raport IDC, opisujący sytuację w czwartym kwartale i całym 2023 roku.

Sytuacja na rynku tabletów najgorsza od 2011 roku

Według IDC, jednej z branżowych agencji, zajmujących się obserwacją sytuacji na rynku urządzeń mobilnych (w tym smartfonów i smartwatchy), w czwartym kwartale 2023 roku producenci dostarczyli na rynek 36,8 mln tabletów – to o 17,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie IDC zauważa, że to największy spadek dostaw w czwartym kwartale od 2016 roku, czyli od siedmiu lat.

To jednak nie koniec złych wieści. Równocześnie IDC podsumowało cały 2023 rok. Według tej agencji w ciągu dwunastu miesięcy ubiegłego roku na rynek trafiło 128,5 mln tabletów. Wydawać by się mogło, że to dużo, lecz w rzeczywistości w porównaniu do 2022 roku dostawy zmalały aż o 20,5% (161,6 mln). To najmniej od 2011 roku, czyli od 12 lat!

Kto jest największym producentem tabletów na świecie?

Zarówno w samym czwartym kwartale, jak i całym 2023 roku najwięcej urządzeń dostarczyło Apple – 14,9 mln w Q4 2023 i 48,5 mln w 2023 roku. Za amerykańskim gigantem znalazł się w obu kategoriach ten z Korei Południowej. Samsung dostarczył w ubiegłym kwartale 7,3 mln sztuk, a w całym 2023 roku – 26,2 mln, czyli około połowę mniej niż Apple.

Lista producentów na pozostałych miejscach różni się już w zależności od tego, czy patrzymy na czwarty kwartał 2023 roku, czy cały ubiegły rok. W pierwszym przypadku TOP 3 zamyka Huawei z wynikiem 2,8 mln. Dalej znalazły się Lenovo i Xiaomi. Co ciekawe, to właśnie ta trójka, w przeciwieństwie do Apple i Samsunga, zdołała zwiększyć dostawy rok do roku.

źródło: IDC

W podsumowaniu całego 2023 roku trzecie jest Lenovo, a Huawei czwarty (czyli odwrotna kolejność niż w samym czwartym kwartale). TOP 5 zamyka natomiast Amazon – Xiaomi nie ma w największej piątce. W tym zestawieniu wszyscy producenci są jednak na minusie. Na największym właśnie Amazon, bo aż ~66%.

źródło: IDC