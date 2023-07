Sprawdź tę promocję: składana Motorola 500 złotych taniej!

Teraz macie szanse złapać okazję, która nie zdarza się zbyt często. Motorola razr 40 ultra dostępna jest w promocyjnej cenie, ale tylko przez kilka dni. Dzięki przygotowanej przez producenta promocji ten model jest teraz dostępny za 500 złotych mniej.

Przypomnijmy co oferuje Motorola Razr 40 Ultra

Motorola razr 40 ultra to smartfon z klapką, który oferuje wewnętrzny wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości 2640 x 1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz i jasności 1400 nitów oraz zewnętrzny wyświetlacz (również pOLED), ale o mniejszej przekątnej 3,6 cala, rozdzielczości 1066 x 1056 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności 1100 nitów. Ten ekran jest idealny do szybkich interakcji, takich jak sprawdzanie powiadomień, czy sterowanie odtwarzaniem muzyki, bez konieczności otwierania głównego wyświetlacza.

Ta składana Motorola jest napędzana przez procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z układem graficznym Adreno 730. W sprawnym działaniu wspiera go 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1.

Aparat główny to 12 Mpix jednostka z przysłoną f/1.5 oraz OIS. Do tego w smartfonie znajdziemy 12 Mpix sensor połączony ultraszerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 108 stopni. Z kolei przedni aparat może pochwalić się aż 32 Mpix.

motorola eazr 40 ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Smartfon działa w oparciu o system operacyjny Android 13, a odpowiedzialny za dostarczanie energii do jego podzespołów jest akumulator o pojemności 3800 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 30 W i ładowanie indukcyjne o mocy 5 W.

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem takieDgo modelu to po dokładny opis wrażeń z korzystania z motoroli razr 40 ultra odsyłam Was do recenzji tego smartfona przygotowanej przez Kasię.

8.4 Ocena

Dzięki tej promocji 500 złotych zostanie w Twojej kieszeni

Jeśli jesteś jedną z osób, która zastanawia się nad zakupem składanego smartfona to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Motorola razr 40 ultra jest teraz dostępna w promocyjnej cenie. Zamiast standardowej ceny detalicznej 5499 złotych, teraz możesz nabyć ten sprzęt za 4999 złotych. To oznacza, że 500 złotych zostanie w Twojej kieszeni.

Jedyny haczyk, jaki znajduje się w tej ofercie to ograniczony czas jej trwania. Promocja obowiązuje od 26 lipca do 4 sierpnia, lub do wyczerpania zapasów. Wszyscy partnerzy marki Motorola biorą w niej udział. Są to zarówno sieci sprzedażowe, jak i operatorzy komórkowi.