Samsung odświeżył swój tablet sprzed dwóch lat. Co się tak właściwie zmieniło?

Wydawanie odświeżonych wersji sprzętów sprzed roku lub dwóch stało się powszechną praktyką wśród producentów elektroniki. Samsung postanowił zrobić to z jednym ze swoich tabletów, który już od dawna był dostępny na rynku. Sprawdźmy, co oferuje Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite w odświeżonej wersji

Koreański producent po cichu dodał swoje nowe urządzenie do sklepu na włoskim Amazonie. Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022), oprócz dopisku w nazwie, wyróżnia się kilkoma nowościami. To dobrze, patrząc na to, że jakiś czas temu producent postanowił wprowadzić do sprzedaży „odświeżoną” wersję swojego smartfona, która nie różniła się absolutnie niczym od oryginału.

Przede wszystkim, Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) napędza nieco lepszy procesor Qualcomm Snapdragon 720G wykonany w procesie technologicznym 8 nm. Dzięki niemu, nowy tablet zyska nieco więcej mocy względem poprzednika, którego sercem jest 10-nanometrowy Exynos 9611.

Oryginalny model Galaxy Tab S6 Lite startował z zielonym robocikiem w wersji 10, lecz jakiś czas temu zyskał aktualizację do najnowszej wersji systemu. Producent zapewnia, że to nie ostatnia duża aktualizacja, jaką otrzymał tablet z 2020 roku, a ponadto ma on dostawać poprawki bezpieczeństwa jeszcze rok po zakończeniu podstawowego wsparcia. Nie jest do końca jasne, czy Samsung zastosuje podobny system w przypadku Galaxy Tab S6 Lite (2022), który debiutuje z Androidem 12, lecz możemy się domyślać, że tak.

Reszta specyfikacji nowego urządzenia nie zmieniła się. Wciąż mamy tutaj 10,4-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli ze wsparciem dla rysika S Pen, 4 GB RAM, 64 GB pamięci na dane, slot kart microSD, baterię 7040 mAh oraz głośniki AKG ze wsparciem dla Dolby Atmos. Producent zdecydował się nie usuwać także złącza słuchawkowego 3,5 mm.

Co więcej, w zestawie oprócz tabletu, dokumentacji, przewodu USB-C oraz igły do tacki na kartę pamięci znajdzie się również ładowarka, co jest obecnie coraz rzadszym widokiem.

Tablet dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie Samsunga na włoskim Amazonie. Pojawiła się tam jedynie wersja 4/64 GB, wyceniona na 399,90 euro, czyli o 20 euro więcej od oryginalnej wersja tego urządzenia. Póki co nie zauważono wersji ze 128 GB pamięci wewnętrznej ani modelu z łącznością LTE. Możliwe, że pojawią się one wkrótce, gdyż samo urządzenie nie widnieje jeszcze na oficjalnej stronie Samsunga.

Wysyłka nowego tabletu rozpocznie się 23 maja 2022 roku. Niewykluczone, że do tej pory tablet trafi również do oficjalnej dystrybucji w Polsce.