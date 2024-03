Smartfony Tecno zyskają nowe funkcje. Wszystko dzięki AI

Smartfony Tecno będą jeszcze bardziej funkcjonalne za sprawą dodania do nakładki HiOS nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Nie tylko wirtualna asystentka Ella stanie się bardziej pomocna, ale i użytkownicy zyskają dostęp do funkcji znanych z konkurencyjnych modeli inteligentnych telefonów. Na co konkretnie mogą liczyć właściciele urządzeń Tecno?

Tecno na MWC 2024

Nie tak dawno zakończyły się odbywające się w Barcelonie targi Mobile World Congress 2024, które przyciągnęły rzesze ludzi związanych z technologią. Nie ma się zresztą czemu dziwić, gdyż tego typu imprezy są doskonałą okazją do chwalenia się najnowszymi osiągnięciami firm. Poza gigantami pokroju Samsunga czy Xiaomi swój „kącik” miały również między innymi nasze rodzime 3mk, które odwiedził nawet Minister Cyfryzacji oraz bohater tego artykułu, czyli firma Tecno.

Jeśli mam być zupełnie szczery, jestem pozytywnie zaskoczony tym, czego się dowiedziałem o nowościach Chińczyków. Poza prezentacją Tecno Phantom Ultimate oraz Camon 30, mogliśmy również nacieszyć oczy psem-robotem Dynamic 1, zadziwić się najmniejszym komputerem gamingowym z chłodzeniem wodnym, Mega Mini G1 oraz sprawdzić potencjalnego konkurenta Steam Decka, jakim ma być Tecno Pocket Go.

Wciąż przeżywam szok i niedowierzanie, ponieważ mając w pamięci moje zetknięcie ze smartfonem tej marki jakiś czas temu, nie spodziewałem się po tej firmie wiele.

Patrząc jednak na to, co zostało nam pokazane podczas MWC 2024, jestem skłonny zrewidować swoje nastawienie do tego producenta. Szczególnie, że inteligentne telefony tej marki, działające pod kontrolą nakładki HiOS, mają niebawem dostać wiele przydatnych funkcji. Funkcji, które do tej pory znane były jedynie z urządzeń oferowanych przez znacznie droższą konkurencję…

Zapowiedziane funkcje AI w HiOS

Przede wszystkim Ella zostanie wzbogacona o możliwości planowania naszych spotkań, dostarczania nam najważniejszych informacji z czytanych artykułów, odpowiedzi na różnego rodzaju pytania i wydane polecenia oraz, co zapewne najważniejsze, wygeneruje nam obrazy. Mam jednak szczerą nadzieję, iż obejdzie się bez dyskryminacji rasowej, jak to miało miejsce nie tak dawno w przypadku Gemini od Google. Ponadto udostępniona zostanie funkcja tłumaczenia połączeń oraz treści z mediów społecznościowych, w tym czatu i rozmów wideo.

Jeśli przy tłumaczeniu jesteśmy, to oglądane przez nas materiały wideo w obcym języku, również będą mogły zostać przez nas zrozumiane, za sprawą funkcji pozwalającej nam na wyświetlanie przetłumaczonych napisów. Miłośnicy konsumowania treści nie powinni więc mieć zbyt wielu powodów do narzekania, tak samo zresztą, jak amatorzy fotografii. Firma stawia bowiem nie tylko na wykorzystanie AI do tłumaczenia treści, ale i do obróbki zdjęć.

Użytkownicy dostaną możliwość ulepszenia zdjęcia, przy pomocy sztucznej inteligencji, a także wygenerowania portretów z jej pomocą. Co ciekawe, Tecno ma ponoć dostosowywać wygenerowane portrety do regionu, w którym sprzęt się znajduje i – tak, wygenerowany na terenie Europy obraz różnić się będzie od tego, który pochodzić będzie z terytorium Azji czy Ameryki. Zwrócenie uwagi na regionalizację wydaje się więc dla producenta kluczowe i muszę powiedzieć, że takie podejście naprawdę mi się podoba.

Będziemy mieli również możliwość usunięcia niepożądanych przechodniów w tle z naszej fotografii czy tworzenia naklejek na podstawie zdjęcia. Mamy także dostać opcję wycinania poszczególnych elementów z fotografii z pomocą AI, a galeria zdjęć umożliwi nam poszukiwanie fotek przy pomocy krótkich opisów. Jeśli więc będziecie chcieli znaleźć zdjęcia znad morza, wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarce zdjęć „morze” lub „plaża”, a smartfon pokaże Wam zdjęcia, na których wspomniane obiekty się znajdują. Przynajmniej w teorii, a w praktyce dopiero się okaże.

Żeby było ciekawiej – jeżeli jakiś użytkownik (lub użytkowniczka), sprzętu Tecno czuje sympatię do odbywania połączeń wideo, to również będzie miał/-a możliwość wykorzystania dobrodziejstwa AI. Sprzęt ma bowiem pozwolić na upiększenie naszej twarzy podczas połączenia, a także zmiany tła, na którym się znajdujemy. Zakładając, że funkcje te będą dobrze działać, sprzedaż sprzętów tej marki może znacząco wzrosnąć, nawet pomimo faktu, iż wciąż mowa o segmencie budżetowców.

Panie dobrodzieju, kiedy te cuda?

Oto jest pytanie, na które wciąż nie znam odpowiedzi. Portal GSMArena zakłada, iż aktualizacja dodająca wspomniane wcześniej funkcje do HiOS powinna zadebiutować latem tego roku. Czy tak się jednak stanie? Odpowiedź na to pytanie przyjdzie z czasem, dostarczona albo bezpośrednio przez Tecno, albo przez użytkowników, którzy zaczną testować nowe funkcje swoich smartfonów.