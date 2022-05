Zawiasy 360 stopni i dotykowe ekrany – oto trzy nowe laptopy Acera

Nowinki od Acera obejmują kompaktowego Swifta oraz dwa nowe urządzenia z serii Spin, wyróżniającej się kilkoma trybami pracy.

Reklama

Wyjątkowe Acery z Intel Core 12. generacji

Zacznijmy zatem od debiutującego samotnie Acera Swift 3 OLED. Sprzęt wyposażono w intelowski duet – procesory Intel Core 12. generacji z serii H oraz karty graficzne Intel Iris Xe. Co się tyczy pamięci, do dyspozycji mamy do 16 GB RAM LPDDR5. Za miejsce na dane odpowiada dysk SSD w standardzie PCIe 4. generacji. Dzięki certyfikatowi Intel Evo możemy być pewni, że laptop wybudzi się natychmiast ze stanu uśpienia, wytrzyma 10 godzin rzeczywistego czasu pracy na baterii. A jeżeli przydarzy się wam sytuacja awaryjna, 30-minut pod ładowarką i sprzęt powinien działać kolejne 4 godziny.

Źródło: Acer

Warto poświęcić nieco uwagi również wyświetlaczowi. 92% powierzchni obudowy zajmuje 14-calowy wyświetlacz w technologii OLED o proporcjach ekranu 16:10 i rozdzielczości WQXGA+ (2560×1800). Za głębię czerni ręczy certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500, a za wierność kolorom 100% pokrycia gamy DCI-P3. Obudowa mierzy w najgrubszym punkcie 17,9 mm, a całość waży około 1,4 kilograma. Ciekawostka: panel dotykowy wykonano z plastikowych odpadów pozyskanych z mórz i oceanów.

Różnice między modelami Acer Spin 3 i Spin 5 jest na tyle znacząca że nie ma mowy o bliźniakach. Na pierwszy ogień idzie więc model o niższym numerku.

Acer Spin 3 to 14-calowy notebook „2 w 1” z ekranem o rozdzielczości Full HD oraz dotykową matrycą – firma oczywiście nie zapomniała o dodaniu do zestawu dedykowanego rysika Acer Active Stylus. W kwestii parametrów różnice pomiędzy Spin 3 a Swift 3 znajdziemy w zastosowanych CPU i pamięci RAM – zamiast procesorów Intel Core serii H 12. generacji, klienci będą mieli do wyboru procesory z serii U oraz pamięć LPDDR4x. Zastosowane karty graficzne wciąż należą do rodziny Intel Iris Xe, a miejsce na dane zapewnią dyski SSD w standardzie PCIe 4. generacji.

Za wielofunkcyjność urządzenia odpowiada specjalny mechanizm zawiasów obracających się o 360 stopni, dzięki czemu Spin 3 może posłużyć jako tradycyjny laptop, przy większym odchyleniu ekran możemy podeprzeć resztą obudowy, lub całkowicie ją złożyć, otrzymując tablet w rozmiarze XL.

Źródło: Acer

Powyższy akapit można by przekleić do opisu modelu Acer Spin 5 – niekoniecznie resztę specyfikacji, gdyż w porównaniu do „trójki” wszystko jest tu po prostu „bardziej”. Mamy więc lżejszą o 100 gramów konstrukcję w cieńszej obudowie o grubości 16,9 milimetrów z 14-calowym wyświetlaczem w rozdzielczości WQXGA (2560×1600) z certyfikatem TÜV potwierdzającym niski poziom emisji światła niebieskiego. „Piątka” dostała również mocniejsze podzespoły: mamy więc procesory Intel Core 12. generacji z serii P, karty graficzne Intel Iris Xe oraz do 16 GB RAM w standardzie LPDDR5 oraz SSD w standardzie PCIe 4. generacji o pojemności do 1 TB.

Acer Spin 5 to również system chłodzenia TwinAir zaprojektowany w technologii VortexFlow, co powinno przełożyć się na mniejszą podatność na „łapanie” wysokich temperatur pracy. Odpowiadają też za to podwójne miedziane ciepłowody D6.

Źródło: Acer

Wszystkie te urządzenia wyposażono w technologie Acer PurifiedVoice z systemem redukcji szumów, Acer TrueHarmony zmniejszającą zniekształcenia oraz poszerzającą zakres częstotliwości oraz system DTS Audio, zapewniający wysoką jakość dźwięku.

Najwcześniej, w czerwcu, na rynku pojawi się Acer Spin 3 w cenie zaczynającej się od 999 euro (~4640 złotych). W lipcu dołączy do niego model Swift 3, również w podstawowej kwocie 999 euro, oraz Spin 5, którego najtańszy wariant powinien kosztować 1399 euro (~6500 złotych).