Google Chrome pomoże Ci zapanować nad kartami

W sieci jest tak wiele interesujących treści do przeczytania, a czasu wciąż brakuje, przez co nieraz trudno jest zapanować nad otwartymi kartami. Autorzy przeglądarki Google Chrome pracowali w ostatnich miesiącach nad funkcjami, które mają okazać się w tej kwestii niemałą pomocą. We wrześniu oddadzą w ręce użytkowników trzy takie nowinki.

Chrome pozwoli dokończyć czytanie artykułu na innym urządzeniu

Jedną z najważniejszych nowinek jest eksperyment, w ramach którego Google Chrome sugeruje powrót do jednej z kart na innym urządzeniu. Załóżmy na przykład, że czytasz artykuł na laptopie w pracy, a następnie w autobusie sięgasz po smartfon – przeglądarka zaproponuje Ci kontynuację lektury.

Nie musisz dodawać tej strony do zakładek ani w żaden inny sposób jej oznaczać. Wystarczy, że na obu urządzeniach korzystasz z tego samego konta Google. To mała rzecz, ale na co dzień może okazać się bardzo praktyczna.

Automatyczna synchronizacja grup kart w Google Chrome

Na tym nie kończą się nowości związane z korzystaniem z przeglądarki na różnych urządzeniach. Po aktualizacji Chrome umożliwi także zapisywanie i synchronizowanie grup kart pomiędzy różnymi sprzętami. Dzięki temu będą one automatycznie udostępniane na wszystkich urządzeniach, na których korzystasz z tego samego konta – smartfonach, tabletach czy komputerach.

Weźmy taki przykład: szukasz noclegu na smartfonie i zapisujesz sobie najciekawsze propozycje. Aby wygodnie je ze sobą porównać, przydałby się jednak większy ekran. Wystarczy więc taką grupę kart zapisać, a automatycznie dokona się jej synchronizacja. Teraz musisz już tylko uruchomić przeglądarkę na komputerze i możesz bezproblemowo kontynuować pracę.

Grupy kart nareszcie trafiają na iPhone’y oraz iPady

Przy okazji, grupy kart wreszcie zadebiutują także na iPhone’ach oraz iPadach – iOS i iPadOS dołączają tym samym do Androida i systemów desktopowych. Posiadacze tych urządzeń będą mogli zarówno grupować karty, jak i nadawać takim zestawom nazwy czy kolory.

No i na koniec najważniejsza wiadomość: wszystkie opisywane tutaj nowinki trafią do użytkowników jeszcze przed końcem tego miesiąca.