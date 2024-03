Nowy smartfon Huawei odnaleziony w Meksyku

Jeszcze jeden. Smartfon Huawei nova 12s dołączyć ma do (liczącej już 4 modele) serii Dwunastek, którymi chiński producent może pochwalić się w skali globalnej już na dniach.

Smartfon Huawei nova 12s dołączy do rodziny

Firma Huawei przymierza się do dużej premiery sprzętowej. Już niebawem w tym samym momencie światło dzienne powinny ujrzeć słuchawki FreeLace Pro 2, opaska Band 9 oraz – przede wszystkim – smartfony z serii nova 12. Chińska prezentacja tych ostatnich już w grudniu 2023 roku zaowocowała tym, że poznaliśmy specyfikację czterech modeli: podstawowego oraz tych z dopiskami Lite, Pro i Ultra. Teraz pojawiają się informacje o piątym wariancie – z literką s.

Smartfon Huawei nova 12s najpierw pojawił się w bazie IMEI, a kilka dni później rzeczywiście wystartowała jego przedsprzedaż. Póki co zamówienia przedpremierowe przyjmowane są jedynie w Meksyku, ale to w zupełności wystarcza, by poznać kluczowe cechy nadchodzącego urządzenia.

fot. Huawei

I tak, z przedstawionych informacji wynika, że nova 12s będzie mieć z tyłu trzy aparaty, a z przodu aparat do selfie o rozdzielczości 60 Mpix, który w dodatku obsłuży fotografowanie ultraszerokokątne. W środku zaś znajdzie się miejsce między innymi na 8 GB pamięci RAM, 256 GB na pliki oraz akumulator, który użytkownicy będą mogli naładować ekspresowo – dzięki technologii SuperCharge Turbo o mocy 66 W. Całość będzie ważyć tylko 168 gramów, a grubość smartfona to niespełna 6,9 mm.

Te elementy specyfikacji są bliźniaczo podobne do tego, co oferuje model nova 12 Lite. Możliwe więc, że Dwunastka z eSką w nazwie nie będzie wcale osobnym wariantem, a jedynie lajtem w wersji globalnej. Jeśli tak, to możemy spodziewać się na pokładzie także procesora Qualcomm Snapdragon 778 4G oraz łączności Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

Cena pozostaje nieznana

Niestety, przy okazji rozpoczęcia przedsprzedaży nie poznaliśmy ceny modelu nova 12s. Huawei przyjmuje bowiem jedynie płatne rezerwacje (w formie kaucji). To, ile konkretnie zainteresowani użytkownicy będą musieli zapłacić za ten smartfon, ma się stać jasne 21 marca.

Wypada dodać, że wariant Lite (z 256 GB pamięci) w Chinach został wyceniony na 2499 juanów (równowartość ~1370 złotych).