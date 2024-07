Ten smartfon HMD może odnieść sukces. Jest jeden warunek

Czasami wystarczy rzucić okiem na parametry urządzenia, aby określić jego potencjał na rynkowy sukces. Ujawniona przedpremierowo specyfikacja HMD View ujawnia, że urządzenie ma mocne strony. Jest jednak coś, co producent musi dorzucić, by całość „zadziałała”.

Co zaoferuje smartfon HMD View? (specyfikacja)

Źródłem zakulisowych informacji o nowym modelu fińskiej marki jest konto smashx_60 na portalu X (dawn. Twitterze). Osoba odpowiedzialna za publikowane wpisy nieraz trafnie przewidziała ruchy producenta, więc i tym razem może być podobnie.

Przede wszystkim HMD View chce zaoferować nienajgorsze wrażenia wizualne. Wskazuje na to obecność wyświetlacza OLED o rozdzielczości Full HD+. Sprzęt ten będzie raczej skierowany do mało wymagającego klienta, o czym świadczy obecność układu mobilnego Snapdragon 6s Gen 3 i 8 GB RAM na pokładzie. Producent przewiduje zastosowanie ogniwa o pojemności 4700 mAh. Nieco rozczarowujący rozmiar, ale kto wie, może telefon będzie zaskakiwał smukłą sylwetką.

Choć na zdjęciach widać wyspę aparatów składającą się z dwóch obiektywów, źródło zdradza tylko parametry głównego oczka – otrzyma ono matrycę 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Nieco z boku pomiędzy aparatami widać pojedynczą diodę LED.

Autor wpisu wymienia trzy warianty kolorystyczne – Meteor Black, Ice i Velvet. Na zdjęciach widać wariant nr 1 oraz 2. Co ciekawe, obecne na bocznej krawędzi paski wymagane są do poprawnego działania anten przy metalowych ramkach. Można zatem spodziewać się, że obramowanie wykonano z aluminium.

Jak HMD View może odnieść sukces?

Odświeżony Snapdragon 695 z modułem 5G, 8 GB RAM i skromna bateria o pojemności 4700 mAh – widać, że HMD View nie będzie budżetowym urządzeniem, aczkolwiek do półki premium również mu trochę brakuje. Choć nie wiemy, czy drugi aparat to nie przypadkiem czujnik głębi lub kamera makro, a tajemnicą pozostaje ilość dostępnego miejsca na dane, to mam przeczucie, że nie będą one decydującym czynnikiem w sukcesie tego modelu.

Biorąc pod uwagę zastosowany SoC, HMD View mógłby obecnie konkurować przede wszystkim z Motorolą Moto G85. Ta została wyceniona u nas na 1499 złotych za wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli firmie uda się zmieścić w przedziale 1000-1500 złotych, istnieje szansa, że znajdą się osoby, które przymkną oko na mało ekscytujący design smartfona i dadzą mu szansę.