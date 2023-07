Drugi tablet dla graczy w portfolio Lenovo. Jest jeszcze lepiej

Chociaż tablet to nie do końca urządzenie kojarzące się z gamingiem, to jednak i takie sprzęty od czasu do czasu pojawiają się na rynku. Lenovo właśnie odświeżyło swój wydajny tablet przeznaczony dla graczy. Jest sporo ulepszeń względem poprzedniej generacji. Co oferuje Lenovo Legion Y700 (2023)?

Tablet Lenovo Legion Y700 (2023) wygląda mocarnie

O tym, że Lenovo szykuje się do premiery swojego drugiego gamingowego tabletu, informowaliśmy Was całkiem niedawno. Wówczas w sieci pojawiły się doniesienia, które zawierały część specyfikacji tego urządzenia. Teraz jednak możemy już przyjrzeć się oficjalnej specyfikacji, a ta potwierdza kilka znaczących ulepszeń względem poprzedniego modelu.

Producent wyposażył nowy sprzęt w 8,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2,5K (2560×1600 pikseli), 343 dpi i częstotliwości odświeżania 144 Hz ze wsparciem dla gamy kolorów DCI-P3. Już tutaj widać upgrade względem pierwszej generacji tego tabletu, zaprezentowanej na początku marca 2022 roku. Przypomnijmy, że mieliśmy tam do czynienia ze 120 Hz odświeżaniem.

Prawdziwy krok naprzód znalazł się jednak pod maską urządzenia. Qualcomm Snapdragon 870 z zeszłorocznego modelu został zastąpiony procesorem Snapdragon 8+ Gen 1 współpracującym 12 GB lub 16 GB RAM, w zależności od wersji. Do tego do wyboru są dwie opcje wielkości wbudowanej pamięci wewnętrznej: 256 GB i 512 GB. Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, zostało ono wyposażone w ulepszony system chłodzenia oraz metalową obudowę, która ma lepiej odprowadzać ciepło.

Na tyle Lenovo Legion Y700 (2023) znalazły się dwa aparaty: główny 13 Mpix i 2 Mpix do makro, natomiast na przodzie 8 Mpix. Za dostarczenie energii do wydajnych podzespołów odpowiedzialny jest 6550 mAh akumulator, który wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W. Warto dodać, że tablet oferuje dwa porty USB typu C do jednoczesnego ładowania i korzystania ze słuchawek, a także ładowanie obejściowe (tj. dostarczanie prądu bezpośrednio do podzespołów, a nie pośrednio przez baterię).

Cena i dostępność

Tablet Lenovo Legion Y700 (2023) występuje w dwóch kolorach: szarym oraz niebieskim. Warto dodać jeszcze, że jest on lżejszy niż jego poprzednik, bo waży zaledwie 348 gramów, a jego grubość wynosi 7,6 mm. Urządzenie zostało wprowadzone na chiński rynek i póki co nie pojawiły się żadne informacje o tym, by planowany był jego debiut na globalnych rynkach, a szkoda, bo z pewnością i w naszym kraju znalazłby wielu amatorów.

Ceny gamingowego tabletu Lenovo kształtują się w zależności od wersji następująco: