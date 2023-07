Nowy, tani smartfon realme może pochwalić się przyzwoitą specyfikacją

realme to dobrze znany w naszym kraju producent smartfonów, którego urządzenia kojarzą się przede wszystkim z całkiem dobrym stosunkiem jakości do ceny. Marka właśnie wprowadza na rynek nowy model – realme C51. Może się on pochwalić stosunkowo dobrą (w swojej półce cenowej) specyfikacją, która ma szansę przyciągnąć uwagę wielu potencjalnych klientów. Co oferuje ten sprzęt?

Specyfikacja realme C51

Na samym początku warto podkreślić, że smartfon, o którym mowa, to naprawdę niska półka, dlatego nie ma co spodziewać się w nim podzespołów, które królują w rankingach wydajności. Ma być to urządzenie przeznaczone do wykonywania podstawowych zadań. Niemniej jednak realme C51 oferuje całkiem dobrze wyglądającą (przynajmniej na papierze) specyfikację.

Producent wyposażył smartfon w 6,7-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) z częstotliwością odświeżania 90 Hz i częstotliwością próbkowania dotyku 180 Hz. Ekran oferuje jasność do 560 nitów, co ma zapewnić jasne i wyraźne obrazy nawet w mocniejszym świetle. Przy okazji warto zwrócić uwagę także na to, że wyświetlacz zajmuje 90,3% panelu przedniego. Użytkownicy realme C51 będą mogli także skorzystać ze znanej z modeli C55 i C53 funkcji Mini Capsule, czyli rozwiązania „zbliżonego” do Dynamic Island znanego z najnowszych iPhone’ów 14 Pro. Trudno nie zaważyć również inspiracji sprzętami Apple w designie tego urządzenia.

Tak jak wspominałem, z wydajnością nie ma szału. Smartfon jest napędzany przez procesor UNISOC T612, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 1,82 GHz, wspierany przez układ graficzny Mali-G57. Model C51 jest wyposażony w 4 GB pamięci RAM LPDDR4X, którą można rozszerzyć o dodatkowe 4 GB wirtualnego RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej – tę pamięć z kolei można rozbudować za pomocą karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Na tylnym panelu urządzenia znalazł się 50 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 i kątem widzenia 77°. Sensor ten jest wspierany przez czujnik głębi, a obok niego znalazła się jeszcze dioda doświetlająca LED. Z kolei selfie użytkownicy realme C51 wykonają za pomocą 5 Mpix kamerki z przysłoną f/2.0.

Za dostarczanie energii do podzespołów smartfona odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie przewodowe 33 W SUPERVOOC. Producent deklaruje, że pozwoli to naładować urządzenie od 0 do 50% w 28 minut. realme C51 działa na systemie Android 13 z nakładką realme UI T Edition. Ponadto model ten otrzymał czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), gniazdo audio 3,5 mm i pojedynczy głośnik (na dole).

8.8 Ocena

Cena i dostępność

realme C51 jest dostępny w kolorach Mint Green i Carbon Black. Obecnie został wprowadzony na rynek tajwański, ale mówi się o tym, że już niedługo ma trafić także do Indii. Póki co nie pojawiły się żadne informacje dotyczące jego globalnego debiutu. Smartfon występuje tylko w jednej konfiguracji z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, a jego cena wynosi 3990 dolarów tajwańskich, czyli nieco ponad 500 złotych.

Sprzedaż w Tajwanie ma rozpocząć się 25 lipca br. realme C51 to kolejny smartfon tej marki, który może przyciągnąć do siebie klientów szukających tanich smartfonów przeznaczonych do podstawowych zadań, a jednocześnie oferujących całkiem sensowną, jak za tę cenę, specyfikację.