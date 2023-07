Lenovo przygotowuje drugą edycję swojego tabletu dla graczy. Czy będzie mocarny?

Chociaż tablet przeznaczony do mobilnego gamingu to nieoczywiste rozwiązanie, to jednak musi istnieć jakiś popyt na tego typu sprzęt. Może świadczyć o tym fakt, że Lenovo przygotowuje odświeżoną wersję tabletu Lenovo Legion Y700, który ma spełniać oczekiwania graczy. Czy będzie sporo lepszy od poprzednika?

Co znalazło się na pokładzie zeszłorocznego modelu?

Dokładnie na początku marca 2022 roku Lenovo wprowadziło na rynek swój pierwszy tablet przeznaczony dla graczy. Z zewnątrz nic nie wskazuje na to, żeby był to sprzęt przeznaczony do mobilnego gamingu, ponieważ jego design prezentuje się dość klasycznie. Jeśli jednak spojrzymy na jego specyfikację, nie będziemy mieli już żadnych wątpliwości.

Producent wyposażył tablet w wyświetlacz LCD o przekątnej 8,8 cala, który obsługuje gamę kolorów 100 DCI P3 oraz odświeżanie w 120 Hz. Z kolei częstotliwość próbkowania dotykowego wynosi w tym ekranie 240 Hz.

Pod maską znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 870, współpracujący z maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Na pokładzie znalazły się także dwa aparaty: 13 Mpix główny oraz 8 Mpix sensor przeznaczony do robienia selfie. Całość zasilana jest przez 6550 mAh akumulator, który wspiera szybkie ładowanie o mocy 45 W.

Lenovo Legion Y700 (źródło: Digital Chat Station Weibo)

Nowy model tabletu Lenovo zaoferuje jeszcze więcej

Nie jest jeszcze wiadomo, pod jaką nazwą zadebiutuje nowy tablet Lenovo przeznaczony dla graczy, ale możliwe, że będzie to po prostu model Legion Y700 2023. W sieci pojawiły się już informacje o najważniejszych elementach jego specyfikacji. Będzie jeszcze lepszy niż poprzednik.

W chińskim serwisie weibo pojawił się wpis, według którego nowy gamingowy tablet Lenovo zostanie wyposażony w 8,8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2,5 K (2560 x 1600 pikseli) i częstotliwości odświeżania 144 Hz. To jednak nie jest największy upgrade względem poprzednika. Motorem napędowym tego tabletu ma zostać procesor Snapdragon 8+ Gen 1 współpracujący z nawet 16 GB RAM.

Doniesienia wskazują na to, że możemy spodziewać się jednak tego samego zestawu aparatów oraz bliźniaczego w stosunku do zeszłorocznego modelu akumulatora. Informacje mówią też, że w tablecie Lenovo pojawi się silnik liniowy osi X, dwa głośniki oraz duża płyta chłodząca VC. Póki co, to wszystkie szczegóły dotyczące tego sprzętu. Więcej z nich zapewne pojawi się wkrótce.