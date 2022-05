POCO M4 5G oficjalnie. Może stać się hitem sprzedażowym!

Model POCO M4 5G to kontynuacja niezwykle lubianej serii smartfonów chińskiego producenta. Najnowszy model to uzupełnienie linii M4, która dotychczas sieć 5G obsługiwała tylko w modelu POCO M4 Pro 5G. Tym razem wygląda na to, że mamy do czynienia z niewybrakowanym potencjalnym hitem sprzedażowym.

Reklama

POCO M4 5G – specyfikacja

Kiedy w listopadzie zeszłego roku Chińczycy prezentowali model POCO M4 Pro 5G, pojawiło się wiele pochlebnych słów na temat tego urządzenia. Nie brakowało jednak opinii, że producent powinien pokusić się o nieco tańszy wariant. Wobec tego na rynku zadebiutował przed paroma miesiącami POCO M4. Problem w tym, że nie obsługuje on 5G.

Rozwiązaniem tego problemu jest najnowszy POCO M4 5G, który na papierze ma wszystko, by stać się hitem sprzedaży w segmencie budżetowców. O tym, że smartfon obsługuje sieć najnowszej generacji, dowiadujemy się spoglądając na nazwę modelu, ale co jeszcze ma on do zaoferowania?

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimesity 700, który może być wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Dla użytkowników producent przewidział 64 lub 128 GB pamięci na dane. Gdyby jednak jej zabrakło, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozszerzyć ją o nawet 512 GB przy pomocy karty microSD.

0 Ocena 9.5 Ocena 8.5 Ocena

POCO M4 5G jest wyposażony w ekran LCD o przekątnej 6,58 cala i odświeżaniu 90 Hz. Co ciekawe, ekran ten adaptacyjnie może zmieniać swoje odświeżanie pomiędzy wartościami 30, 60 i 90 Hz. Chroniony jest przez szkło GorillaGlass 3 i ma wcięcie w kształcie łezki na kamerkę do selfie o rozdzielczości 8 Mpix.

Na tyle znalazło się miejsce dla dwóch aparatów. Pierwszy z nich to obiektyw 50 Mpix, a drugi to pomocniczy moduł 2 Mpix do pomiarów głębi. Bateria o pojemności 5000 mAh powinna zapewnić całkiem niezły czas pracy. POCO M4 5G obsługuje również ładowanie z mocą 18 W (które raczej trudno nazwać szybkim) i wspiera ładowanie zwrotne o mocy 5 W.

Nowy smartfon dostępny jest w trzech kolorach: klasycznej czerni, żywym żółtym i ciekawym błękicie. Zachęcająco wyglądają również ceny. Tańszy wariant 4/64 GB został wyceniony na około 170 dolarów, a wersja 6/128 GB – 195 dolarów.

POCO M4 5G trafi do sprzedaży w Indiach już 5 maja ekskluzywnie w sieci Flipkart. Niestety, nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle nowy smartfon trafi na pozostałe rynki. Myślę jednak, że to kwestia czasu, aż nowe urządzenie pojawi się także w pozostałych krajach.

To po prostu zbyt dobry materiał na hit sprzedażowy, aby ograniczać go tylko do jednego rynku. Inna rzecz, że POCO M4 Pro 5G był dostępny w Polsce, to dlaczego modelu bez Pro miałoby nie być…?