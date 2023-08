Takie małe tablety to rzadkość. Jego cena też jest mała

Niech grafika tytułowa Was nie zwiedzie – to nie iPad mini, choć producent zdecydował się użyć podobną czcionkę jak Apple. Ten tablet również ma jednak niewielki ekran i ogólne gabaryty, a jednocześnie można go kupić w przystępnej cenie, w przeciwieństwie do wspomnianego przed chwilą iPada.

Taki tablet to rzadko spotykany okaz

Aktualnie producenci, zarówno w smartfonach, jak i tabletach montują coraz większe ekrany, choć wciąż nie brakuje osób, które preferują mniejsze. To jednak relatywnie niewielka grupa klientów i firmy w większości nie chcą zaspokajać ich potrzeb, bo zwyczajnie im się to nie kalkuluje (co pokazało m.in. szybkie unicestwienie iPhone’a mini). Mimo to raz na jakiś czas na rynku zadebiutuje „rodzynek”. I DOOGEE T20mini można za takiego uznać.

DOOGEE T20mini (źródło: DOOGEE)

Model ten wyposażono bowiem w wyświetlacz IPS o przekątnej jedynie 8,4 cala. Jednocześnie producent nie zdecydował się na równie „skromną” rozdzielczość, ponieważ ten ekran ma 1920×1200 pikseli, co przekłada się na 270 ppi i proporcje 16:10. DOOGEE informuje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi w T20mini 84,6%, co nie jest oszałamiającą wartością – widać, że tablet ma szersze ramki na górze i dole, choć może to zapewnić komfortowy chwyt w pozycji horyzontalnej, więc nie można tego uznać za dyskwalifikującą wadę.

Na pokładzie DOOGEE T20mini znalazło się też miejsce dla dwóch głośników stereo oraz akumulatora o pojemności 5060 mAh, który według deklaracji producenta ma zapewnić do ~29 godzin streamowania wideo lub wystarczyć na 27 godzin grania bądź aż 511 godzin odtwarzania muzyki. Widać zatem, że pomimo niewielkiego ekranu tablet ten powstał z myślą o rozrywce.

DOOGEE T20mini (źródło: DOOGEE)

Ponadto DOOGEE T20mini odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i 13 Mpix na tyle. Na panelu tylnym urządzenia znajduje się jeszcze dioda doświetlająca i dodatkowy aparat, ale producent niestety nie podaje jego parametrów. Można jedynie podejrzewać, że służy on do pomiaru głębi ostrości… jeśli to nie atrapa, bo zdarzały się takie przypadki.

Sercem tabletu jest procesor UNISOC T616 z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A75 1,6 GHz i sześcioma ARM Cortex-A55 1,6 GHz, zatem DOOGEE T20mini nie będzie „demonem wydajności”. Do tego są 4 GB RAM z możliwością pozyskania dodatkowych 5 GB pamięci operacyjnej z pamięci wbudowanej, której jest 128 GB. Dużo, a ponadto istnieje możliwość dołożenia karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

Specyfikacja tego tabletu obejmuje również m.in. dwa sloty na karty SIM w formacie nano ze wsparciem dla 4G LTE, obsługę WiFi 2,4 GHz i 5 GHz, a także GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i A-GPS. Całość ma wymiary 202,5×125,8×7,4 mm, waży 330 gramów (iPad mini odpowiednio 195,4×134,8×6,3 mm i od 293 do 297 gramów) i pracuje pod kontrolą systemu Android 13.

DOOGEE T20mini (źródło: DOOGEE)

Ile kosztuje tablet DOOGEE T20mini?

Regularna cena tabletu została ustalona na 275 dolarów (równowartość ~1100 złotych), ale za pomocą kodu T20MINI można obniżyć ją aż o 130 dolarów, do 145 dolarów (~580 złotych). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, zielona i fioletowa. DOOGEE T20mini jest dostępny w oficjalnym sklepie producenta – wysyłka do Polski jest darmowa. Aktualnie trwa przedsprzedaż – zakończy się ona 17 sierpnia, a wysyłka zamówionych urządzeń rozpocznie się 25 sierpnia 2023 roku.