Apple poszło na całość – iPad Air 2022 i iPad mini 2021 też mocno zdrożały, nawet o 1100 złotych

Apple nie tylko zaprezentowało we wtorek nowego iPada 10. generacji i odświeżone iPady Pro, ale też podniosło ceny wszystkich tabletów, które pozostały w sprzedaży. W górę poszła zarówno cena iPada 9. generacji, jak i iPada mini 2021 oraz iPada Air 2022.

Apple nie ma litości – mocno podniosło ceny tabletów iPad 2021, iPad mini 2021 i iPad Air 2022

Kiedy 2020 rok dał się wszystkim mocno we znaki, nikt nie przypuszczał, że z każdym kolejnym będzie tylko gorzej. Co więcej, na razie nie ma widoków na to, aby miało być lepiej – pozostaje tylko nadzieja, cierpliwość i… zaciskanie pasa. Trudno bowiem pozwolić sobie na zakup elektroniki, gdy jej ceny idą w górę. A tak właśnie jest w przypadku iPadów.

Nowy iPad 10. generacji kosztuje od 2899 złotych, podczas gdy poprzednik kosztował od 1699 złotych. Czas przeszły został użyty nie bez powodu i to bynajmniej nie dlatego, ze producent obniżył ceny starszego modelu, który pozostał w sprzedaży, po premierze nowej generacji. Wręcz przeciwnie – sami zobaczcie:

iPad 10. generacji iPad 9. generacji – cena w momencie premiery iPad 9. generacji – cena po premierze iPada 10. generacji 64 GB WiFi 2899 złotych 1699 złotych 2149 złotych 64 GB WiFi + Cellular 3899 złotych 2349 złotych 3049 złotych 256 GB WiFi 3899 złotych 2499 złotych 3149 złotych 256 GB WiFi + Cellular 4899 złotych 3149 złotych 4049 złotych

Niestety, okazuje się, że Apple podniosło również ceny tabletów iPad mini 2021 i iPad Air 2022, mimo że nie doczekały się one bezpośrednich następców, jak podstawowy iPad i iPady Pro.

Nowa cena iPada mini 2021 i iPada Air 2022

Cena iPada mini 2021 w momencie premiery Cena iPada mini 2021, obowiązująca od października 2022 roku Różnica 64 GB WiFi 2599 złotych 3199 złotych +600 złotych 64 GB WiFi + Cellular 3399 złotych 4199 złotych +800 złotych 256 GB WiFi 3399 złotych 4199 złotych +800 złotych 256 GB WiFi + Cellular 4199 złotych 5199 złotych +1000 złotych

Jak widać, podczas gdy jeszcze do niedawna cena iPada mini 2021 zaczynała się w Polsce od 2599 złotych, to teraz startuje od 3199 złotych. W przypadku wersji 64 GB WiFi różnica w cenie nie jest jednak aż tak duża, jak ma to miejsce w wariancie 256 GB WiFi Cellular, gdzie wynosi ona aż 1000 złotych!

Cena iPada Air 2022 w momencie premiery Cena iPada Air 2022 obowiązująca od października 2022 roku Różnica 64 GB WiFi 3099 złotych 3799 złotych +700 złotych 64 GB WiFi + Cellular 3899 złotych 4799 złotych +900 złotych 256 GB WiFi 3899 złotych 4799 złotych +900 złotych 256 GB WiFi + Cellular 4699 złotych 5799 złotych +1100 złotych

Podczas gdy w przypadku tabletu iPad mini 2021 Apple podniosło ceny od 600 do 1000 złotych, to cena modelu iPad Air 2022 wzrosła od 700 do nawet 1100 złotych.

Należy tu jednak zauważyć, że to ceny obowiązujące w oficjalnym sklepie Apple – w innych możecie kupić tablety Apple w niższych cenach, ale prawdopodobnie i one podniosą je, kiedy tylko wyprzedadzą egzemplarze w starych cenach.