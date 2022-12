Google Store w Polsce? Możliwe, że będziemy mogli kupić Pixele w normalnych cenach

Smartfony Google Pixel mają w Polsce wielu zwolenników. Nic dziwnego, że od lat czekamy na uruchomienie oficjalnej dystrybucji tych urządzeń w naszym kraju, za pośrednictwem Google Store z prawdziwego zdarzenia.

Pixele w Polsce to problem

Jeśli jesteśmy sympatykami „czystego” Androida, a do tego bardzo lubimy wysokiej jakości aparaty w urządzeniach mobilnych, to z pewnością słyszeliśmy pozytywne opinie o smartfonach Google. Pixele mogą pochwalić się bardzo dobrą prasą – przynajmniej pod tymi dwoma względami.

Niewykluczone, że mieliście kiedyś własnego Pixela, tak jak ja. Proces zakupu takiego sprzętu zwykle sprowadzał się do decyzji, czy nabywać go w zagranicznym sklepie, czy też płacić znacznie więcej za urządzenie sprowadzone do Polski przez sklep x-kom. Różnice w cenach często były kolosalne, więc naprawdę wiele osób korzystało z pomocy znajomych mieszkających w Niemczech i innych krajach z Google Store lub zamawiało smartfony w sklepach z wysyłką do Polski.

Niewykluczone jednak, że ta sytuacja nareszcie się zmieni. Wystarczy, żeby Google otworzyło swój oficjalny sklep w naszym kraju.

Google Store w Polsce? Może, może…

Google z pewnością nie omija Polski – a na pewno nie pod względem opieki nad oprogramowaniem. Funkcje kluczowych aplikacji często otrzymujemy równo z innymi krajami, lub z akceptowalnym opóźnieniem. Asystent Google całkiem nieźle radzi sobie z językiem polskim, choć wciąż nie można się z nim dogadać przez urządzenia Google Home.

Bardziej „cienko” jest właśnie pod względem oficjalnego sklepu Google Store. W Polsce ich liczba wynosi aktualnie okrągłe zero. Jeden z naszych Czytelników twierdzi jednak, że ma się to wkrótce zmienić.

Podczas dyskusji z działem wsparcia Google na temat jednego z produktów, konsultant wyraził pewność, że Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których planuje się uruchomienie pełnoprawnego Google Store. Miałoby to być zgodne z aktualnie przyjętą polityką rozwoju firmy w krajach europejskich.

Trudno nam zweryfikować te informacje bez oficjalnego stanowiska Google. Poprosiliśmy polski oddział firmy o komentarz. Jeśli go otrzymamy, na pewno uzupełnimy ten tekst o oficjalne stanowisko.

Z pewnością byłoby fajnie, gdyby w nadchodzących miesiącach Google zechciało otworzyć swój sklep w Polsce. Na pewno mocno zwiększyłoby to rozpoznawalność Pixeli w naszym kraju. Czy taki ruch byłby dla giganta z Moutain View opłacalny, to już inna kwestia.

Dzięki za info, Dominik!