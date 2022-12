Ponad 12 cali „papierowego” wyświetlacza. Oto nowy tablet TCL

TCL nie zwalnia tempa i co jakiś czas prezentuje nowe tablety. Chińska marka tym razem pokazała NXTPAPER 12 Pro, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji dość nietypowym wyświetlaczem. Co znalazło się pod maską tego urządzenia?

Wyświetlacz – wielki i „papierowy”

Model NXTPAPER 12 Pro to najnowszy członek rodziny tabletów marki TCL. Jego nazwa zawiera w sobie kilka wskazówek dotyczących urządzenia. Liczba 12, która pojawia się w nazwie modelu odnosi się do ekranu, jaki zastosował producent. Tablet TCL oferuje 12,2-calowy wyświetlacz IPS, o rozdzielczości 2160 x 1440 pikseli i proporcjach 3:2 – według producenta pozwala to wyświetlić o 18,5% więcej treści niż konwencjonalne urządzenia o proporcjach 16:9.

TCL NXTPAPER 12 Pro źródło: TCL

Z kolei pojawiający się z nazwie modelu PAPER odkrywa przed nami drugą cechę wyświetlacza nowego tabletu. Producent wyposażył tablet w innowacyjną wielowarstwową powłokę, która redukuje szkodliwą dla oczu niebieską poświatę bez zniekształcania naturalnych kolorów wyświetlanego obrazu. Było to możliwe dzięki zastosowaniu podświetlenia LED o obniżonej emisji światła niebieskiego, 5 warstwom rozpraszającym światło niebieskie oraz ostatniej, matowej warstwie antyodblaskowej. Powierzchnia wyświetlacza w dotyku przypomina papier i według producenta nie zbiera odcisków palców, a to rzecz, która może bardzo denerwować podczas korzystania z tak dużego ekranu.

Co pod maską TCL i za ile?

Motorem napędowym tabletu został procesor MediaTek Kompanio 800T. Będzie go wspierać 8 GB RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można jeszcze rozszerzyć za pomocą kart microSD. Całość ma działać pod kontrolą Androida 12. Można od razu stwierdzić, że nie będzie to wydajny sprzęt do mobilnego gamingu, ale raczej urządzenie przeznaczone do przeglądania internetu lub oglądania filmów.

Na pokładzie urządzenia znalazł się jeszcze 13 Mpix aparat główny oraz podwójna 8 Mpix kamerka do selfie. Producent wyposażył urządzenie w akumulator o pojemności 8000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 18 W. Urządzenie występuje jedynie w wersji Wi-Fi.

TCL NXTPAPER 12 Pro został wprowadzony do sprzedaży w Rosji, a jego cena została ustalona na 34990 rubli, czyli równowartość ~2440 złotych. Producent nie poinformował jeszcze, czy urządzenie zadebiutuje na innych rynkach.